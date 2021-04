Capital S/A

SS Samanta Sallum

BNI chega a Brasília para conectar empresários

A maior organização de networking de negócios do mundo, o Business Networking International (BNI), criada em 1985 e que atua em 70 países, chegou ao Distrito Federal. São mais de 8 mil empresários somente no Brasil, todos conectados em uma única rede e com o objetivo de gerar negócios por meio de referências e recomendações.

Alcance global

O diretor do BNI no DF, Rodrigo Vilela, explica que um dos pilares “é dar alcance global a um negócio local.” O lançamento da equipe BNI Plano Piloto reuniu 130 empresários na quinta-feira passada num evento on-line. Águas Claras e Ceilândia são as próximas regiões a participarem da rede.

Novos negócios

“Tenho certeza de que bons negócios serão gerados entre nós. O cenário é de grande expectativa para que a equipe movimente a economia local, até porque estou rodeada de empresários competentes e sérios em suas atividades”, destaca Mariana Bogus, presidente do grupo BNI Piloto, advogada e diretora da Bogus, Figueiredo & Santiago Advocacia (foto).

Rede de apoio

O objetivo é ajudar, em meio à crise, empresários a se conectarem e a se apoiarem. Segundo a BNI, foram gerados R$ 900 milhões em negócios no país nos últimos 12 meses. O grupo também promove palestras com

temas de interesse do setor.

PaulOOctavio inicia programa de trainees

Cerca de 900 candidatos concorreram ao progama de trainees do grupo PaulOOctavio. Desses, seis foram selecionados e começam, na quarta-feira (14), a participar do treinamento. São quatro engenheiros, um arquiteto e um administrador que conhecerão todos os departamentos da empresa. Segundo Felipe Octavio Kubitschek, diretor da empresa e à frente do projeto, a previsão é fazer nova seleção em um ano e meio. "Queremos tornar permanente esta procura para engajar sempre os melhores profissionais do mercado nos nossos quadros", afirma.

Memora adquire startup ORAEX e cresce no setor privado

A Memora Processos Inovadores, uma das principais empresas nacionais do setor de TI com forte atuação no setor público, acaba de adquirir a ORAEX Cloud Consulting. A Memora tem sede em Brasília, cinco escritórios no Brasil e um na Europa. A ORAEX foi fundada em 2010, no Rio de Janeiro, com especialização em infraestrutura tecnológica e cloud computing. Tem uma forte carteira de clientes no setor privado que inclui Magalu, GETNET, Santander e Grupo Ultra.

Forte expansão

Os valores da transação não foram revelados, mas, a partir da negociação, a Memora estima para 2021 um faturamento global de R$100 milhões. A Memora tem como clientes Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, GDF, NET, Claro, entre outros. Com a aquisição, amplia participação no setor privado e avança em sua internacionalização. Pois a ORAEX tem clientes e escritórios nos EUA e está prestes a assinar um contrato na Austrália. Ainda para este ano, estão na mira novos negócios na Argentina e no México.

Mercado internacional

“Além de uma carteira sólida de clientes e do crescimento exponencial nos últimos anos, vimos no modelo de negócios da ORAEX um grande atrativo para a negociação. A especialidade da empresa em cloud computing possibilita almejar a conquista de novos clientes, inclusive no mercado internacional”, explica o fundador e CEO da Memora, Jeovani Salomão. Na aquisição, os sócios da ORAEX passam, agora, a integrar o quadro de acionistas da Memora.

Big Box e Sesc unidos pelo Dia das Mães Solidário

O Mesa Brasil Sesc no Distrito Federal, em parceria com o Grupo BIG BOX e ULTRABOX, realizam a campanha Dia das Mães Solidário. Até 30 de abril, 11 unidades do supermercado e 11 do atacado estarão arrecadando alimentos, como arroz, feijão, óleo e macarrão. Os produtos serão entregues no mês de maio.

Banco de alimentos

Segundo a coordenadora do programa Mesa Brasil Sesc no DF, Lucimar Santos, alguns itens estão faltando no banco de alimentos.“Com o aumento no valor das cestas básicas e a redução dos eventos culturais, as doações diminuíram. Por isso, firmamos essa parceria para poder garantir o alimento no mês das mães. Hoje, contamos com 328 entidades cadastradas que atendem 78,6 mil pessoas. Por isso, precisamos da ajuda das empresas, como o BIG BOX e ULTRABOX, e dos clientes para ajudar a proporcionar a segurança alimentar”, diz