Duas pessoas morreram atropeladas, ontem, no Distrito Federal: uma mulher de 21 anos e um ciclista, que não foi identificado porque não estava com os documentos. A mulher, acompanhada do filho de 4 anos, foi atingida por uma moto Honda CB 300 vermelha, na QNM 8 Via Leste, em Ceilândia Sul. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A criança foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre o quadro de saúde dela. O condutor da motocicleta foi identificado apenas como Phelipe, 29 anos.

Quatro veículos, uma aeronave e 20 militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foram acionados para atender as vítimas do acidente. Os bombeiros relataram que o condutor da moto, Phelipe, não sofreu ferimentos e permaneceu no local para acompanhar o atendimento às vítimas. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) assumiu a ocorrência, e a Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada para fazer perícia no local. Os bombeiros não souberam informar se a mãe e o filho foram atingidos fora da faixa de pedestre.

Na Via Estrutural, sentido Taguatinga, um ciclista não resistiu aos ferimentos após ser atingido por um Volkswagen UP branco. O rapaz foi atendido pelos bombeiros, mas não resistiu e acabou indo a óbito no local. O carro era conduzido por um homem identificado apenas como Josiel, 31 anos, que saiu ileso do acidente. O Corpo de Bombeiros prestou atendimento com duas viaturas e oito militares. O Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRV) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionados para periciar o local do acidente.

Em fevereiro, Vitória Oliveira, de apenas 4 anos, morreu após ser atropelada por uma caminhonete no Núcleo Rural Rajadinha 2 de Planaltina (DF). Ela passou seis dias internada no Hospital de Base e veio a óbito por falência de múltiplos órgãos. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro, ainda não foi identificado pela polícia e segue foragido.

De acordo com dados da Gerência de Estatística de Acidentes de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), cinco pessoas morreram atropeladas neste ano e, no ano passado, 44 vieram a óbito pelo mesmo motivo nas vias da capital federal. Em 2019, foram 85 vítimas. Segundo o Detran-DF, em 2020, 16 ciclistas morreram em acidentes de trânsito. No ano anterior, foram 22 ocorrências fatais envolvendo bicicletas, o que representa 9% dos acidentes com mortes do ano.

O menino Davi, de apenas 2 anos, que foi atingido por um tiro na tarde de sábado, no Varjão, passou pela segunda cirurgia, ontem à tarde, no Hospital de Base, quando permanecia em estado grave. O delegado da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), Jônatas Silva, que está investigando o caso, afirmou que o ocorrido foi motivado por uma disputa entre dois grupos criminosos rivais da cidade. Após breve desentendimento, eles trocaram tiros e um dos disparos, infelizmente, acabou atingindo a criança. A bala atravessou o crânio do menino, entrando acima do olho e saindo na parte posterior da cabeça. No sábado, ele passou pela primeira cirurgia, para retirar fragmentos de osso e colocar cateter para drenar o sangue e diminuir a pressão intracraniana. Alguns dos envolvidos foram detidos pela polícia, mas o homem responsável pelo disparo que acertou Davi está foragido. Ontem, o delegado esclareceu que o pai do menino não tem envolvimento nenhum com o ocorrido.