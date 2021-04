Primeiro dia de vacinação contra gripe tem baixo movimento no DF

PM Pedro Marra

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começou com baixa procura no Distrito Federal. A imunização teve início às 7h desta segunda-feira (12/4) e vai até 8 de julho. A expectativa da Secretaria de Saúde (SES-DF) é vacinar 90% do público-alvo.

A médica ginecologista Amanda Mara Gonçalves, 34 anos, chegou ao Centro de Saúde da Mulher (Cesmu), na 514/515 Sul, às 10h30 para receber a dose da vacina contra a H1N1. Ela foi imunizada contra a covid-19 há 14 dias e, portanto, respeitou o intervalo recomendado entre as doses. “É muito importante que todos compareçam. Vacinada contra a H1N1 você diminui as chances de chegar a um pronto socorro e ter um diagnóstico duplo, de covid-19 e de gripe", disse.

Para Amanda, o ideal é que todos os profissionais de saúde tivessem sido imunizados contra a gripe antes da covid-19, para não gerar esse tempo de 14 dias de espera entre as doses. "Mesmo eu, que não trabalho na linha de frente de enfrentamento à covid-19, posso receber clientes assintomáticos no meu consultório”, opina a médica.

O morador da Asa Sul e servidor público, Eduardo Teixeira, 41, levou o filho Danilo, de 5 anos, para ser vacinado no Cesmu logo no primeiro dia de vacinação contra a gripe. "Ter o meu filho vacinado é importante porque a gente sabe que é um fator de risco a menos. Mas ele estava tranquilo, tinha que ter tomado logo duas", brinca o pai.

Para tranquilizar outras crianças, Danilo garantiu que a picada não doeu tanto. "Ainda estou sentindo dor no braço, mas na hora, a agulhada não doeu tanto. Tomei a vacina para não ter sintomas da gripe", conta Danilo.

Prioridade

Neste início de campanha, o grupo prioritário está organizado da seguinte forma: trabalhadores da área da saúde, crianças com idade entre 6 meses e 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas. Em algumas clínicas e laboratórios da rede privada, a campanha começou e segue até os estoques acabarem. Quem está no grupo prioritário de imunização contra a covid-19 deve ficar atento às datas, pois a recomendação da pasta é respeitar um período mínimo de 14 dias entre uma aplicação e outra.

A vacina oferecida na rede pública protege contra três tipos de influenza: H1N1, H3N2 e tipo B Victoria. Nas unidades privadas, as doses são quadrivalentes e imunizam, também, contra o tipo B Yamagata. O preço da vacina não é tabelado, podendo variar entre R$ 125 e R$ 140.



A reportagem também passou pela Unidade Básica de Saúde 1 (UBS) do Cruzeiro Novo, onde havia pouco movimento de público sendo vacinado. Nessa unidade, a Secretaria de Saúde destinou cerca de 2 mil doses da vacina contra a gripe, assim como na unidade da Asa Sul. Nesta campanha, 100 postos de saúde estão disponíveis para a população do DF.

O Correio procurou a SES-DF para obter informações sobre a distribuição da vacina contra a gripe neste primeiro dia de campanha, e aguarda um retorno. O espaço segue aberto para manifestações.