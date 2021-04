Três cidades ficam sem luz nesta terça-feira (13/4)

CB Correio Braziliense

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Os moradores de três regiões administrativas ficarão sem energia nesta terça-feira (12/4). A Companhia Energética de Brasília (CEB) vai cortar o fornecimento de luz em Taguatinga, Sobradinho e Vivente Pires.

Em Taguatinga, a interrupção começa às 8h e vai até às 13h e atinge a região do Núcleo Rutal de Taguatinga, nas chácaras 23, 23-A, 23-C, 24. No local, a CEB vai realizar a manutenção preventiva com poda de árvores.

Já em Vicente Pires, a suspensão do fornecimento tem início mais tarde: às 9h. Por lá, o corte vai até às 16h30 para a substituição de condutores elétricos da rede de alta tensão. Com isso, as chácaras 122, 122-B, 122-C da Colônia Agrícola Samambaia ficarão sem luz.

Em Sobradinho, o corte também começa às 9h, mas termina mais cedo, deve se encerrar às 12h. Por lá, a companhia realiza serviços de manutenção preventiva. Desse modo, o corte será no Núcleo Rural Catingueiro: chácaras Santa Rita, Boca da Ponte, Pousada do Sol, São João, Boa Esperança, Barra, Taquari I, II, Maranhense, Beija Flor, Sítio Renascer e Caesb.

Com informações da Agência Brasília.