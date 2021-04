Covid-19: apenas 4,34% da população do DF recebeu a segunda dose das vacinas

SS Samara Schwingel

Na semana passada, DF retomou a vacinação para idosos com 66 anos -

De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), apenas 4,34% dos moradores do DF com mais de 18 anos receberam a segunda aplicação das vacinas contra a covid-19. Segundo a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) esse grupo é composto 2.309.944 pessoas. Os dados foram divulgados pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde desta segunda-feria (12/4), no Palácio do Buriti. Segundo Gustavo, das doses recebidas para a primeira aplicação, a D1, 97% foram usadas.

Durante toda a coletiva, o secretário pediu que a população que faz parte dos grupos alvos da campanha de vacinação contra a covid-19 e que já recebeu a primeira dose, compareça para receber a segunda. Ele ressaltou que a imunização só fica completa com ambas as doses. "É importante destacar que tanto a CoronaVac quanto a AstraZeneca, que são as vacinas que temos no DF, elas são em duas doses", completou.

Na última semana, o DF retomou a vacinação para idosos com 66 anos. Deste público, 66% das pessoas receberam a D1 durante os três primeiros dias da campanha.