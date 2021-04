Dois sortudos do DF ganham R$ 42 mil na Mega-Sena de sábado

RF Roberto Fonseca

(crédito: Eduardo Soares/Unsplash)

Dois apostadores do Distrito Federal acordaram com o bolso cheio de dinheiro nesta segunda-feira (12/4) e com um sorriso no rosto. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas na noite de sábado (10/4) no concurso 2361 da Mega-Sena. Passaram perto de levar o prêmio de R$ 26.266.869,79, mas, por terem acertado a quina da Mega, vão receber R$ 42.932,72.

Os dois apostadores fizeram um jogo simples de seis dezenas, no valor R$ 4,50. O primeiro registrou o bilhete na Junior Loterias, na 304 do Sudoeste. O outro fez o jogo na Loteria do Zico, na Quadra 24 do Setor Leste do Gama.

Vale lembrar que a chance matemática de acertar os seis números da Mega com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Para levar a quina, a probabilidade é de uma em 154.518. Já a quadra é de uma em 2.322.

Os números sorteados no concurso 2361 foram: 14-21-22-29-35-46. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Outros 59 bilhetes em todo Brasil também acertaram a quina. A quadra teve 3.782 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 989,23.

O próximo concurso da Mega-Sena é o 2362, com sorteio previsto para as 20h de quarta-feira (14/4). A expectativa da Caixa é de que sejam distribuídos R$ 32 milhões para quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h de sábado nas lotéricas ou no site da Caixa.