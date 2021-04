Tantas Palavras

pJ por José Carlos Vieira

Ainda...

Sou criança, corro nas ruas que carrego em mim

Vivo no tempo que deixei para trás

Não escapa da alma o cheiro das frutas

O guaraná caçula com um furo na tampa

Meio morno aquecia um coração feliz

O barulho do biscoito fritando

O café no coador de pano

A voz ecoava no rádio AM

A mãe amorosa era conforto para tudo

Com o tempo, o branco das nuvens ocupou os cabelos

A imagem que teima em nunca sair

São dos meninos disputando um colo em que cabia o mundo

O som que mora aqui dentro da mente:

A chuva tamborilando nas telhas de barro

Ainda moramos naquela casa antiga, naquele templo.

José Luiz de Paula