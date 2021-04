Dengue: DF registra 2.924 casos e apresenta queda de 80,2% em relação a 2020

CB Correio Braziliense

O Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou 2.924 casos prováveis de dengue, entre 3 de janeiro e 27 de março. Houve um acréscimo de 226 registros (equivalente a 8%) em relação à semana epidemiológica anterior, encerrada em 20 de março.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 14.750 casos prováveis, verifica-se que houve uma redução de 80,2% do número de ocorrências pela doença no Distrito Federal.

Em relação às regiões administrativas, Planaltina apresentou o maior número de casos prováveis, com 597 notificações. Ceilândia (314), Sobradinho 2 (266), Sobradinho (246) e Samambaia (151) aparecem na sequência. O boletim mostra que estas cinco regiões apresentaram um número de 1.574 registros da dengue, o que representa 53,8% do total dos casos prováveis do DF.

Segundo a Secretaria de Saúde, até o momento foram confirmados 31 casos graves de dengue e não foram registrados óbitos. No mesmo período do ano passado, o DF registrou 12 mortes pela doença.