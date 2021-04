Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 16/2/21)

Flexibilização

O governador Ibaneis Rocha (MDB) decidiu aumentar o horário de funcionamento de bares e restaurantes no DF, que poderão ficar abertos até as 21h — até ontem o limite era às 19h. A pressão do setor, um dos mais impactados com demissões e prejuízo, foi forte desde o início das restrições. Entretanto, entre especialistas de saúde, é praticamente unanimidade que a situação exigiria medidas mais rígidas, como mostrou um comunicado enviado pela UnB ao governador. A taxa de ocupação nas UTIs é alta, e a capital federal ultrapassa os 6 mil mortos. Além disso, aumentou, de janeiro a março, em 3.600% a hospitalização de jovens até 24 anos.



Comoção

A morte de dois policiais civis por covid-19 no fim de semana gerou comoção e mobilizou a categoria. O Sindicato dos Delegados do Distrito Federal (Sindepo-DF) convocou assembleia para debater o problema na quinta. Os profissionais de segurança não saíram das ruas e estão expostos aos riscos da pandemia. A própria Secretaria de Segurança reconheceu o problema, em algumas oportunidades, e reforçou que lidar com isso é prioridade. Esse foi um dos argumentos para incluir as corporações na lista de prioridades da vacinação.



Presente

Fechado por 14 anos, o Museu de Arte de Brasília (MAB) será reinaugurado no dia do aniversário da capital federal, 21 de abril. A obra de restauração do espaço custou R$ 9 milhões. O acervo do espaço é de cerca de 1,3 mil peças. O MAB era um dos símbolos da derrocada de importantes equipamentos públicos de cultura no DF. Falta, ainda, sair do papel a reforma do Teatro Nacional.



Marinas pedem para abrir

O presidente da Associação Náutica do Distrito Federal, Marcelo Cunha, encaminhou ofício ao governador Ibaneis Rocha (MDB) pedindo autorização para a abertura das marinas afiliadas à entidade. Ele destaca que o uso das áreas pode ser feita apenas por proprietários, cônjuges e filhos menores, o que impediria a possibilidade de aglomerações, além disso, pede que a norma de liberação ressalte que todos os protocolos de segurança devem ser mantidos.



Valorização da mulher

O projeto Caminho das Flores, iniciativa de valorização e proteção da mulher da Polícia Civil, promoverá palestras sobre a violência doméstica todas às terças e quintas às 20h. Os seminários serão transmitidos ao vivo pelo canal da PCDF no YouTube. A diretora da Escola Superior de Polícia Civil, Gláucia Cristina, será uma das palestrantes.



Só papos



“A canalhada lá do Randolfe Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que sair na porrada.”

Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República



“A violência costuma ser uma saída para os covardes que têm muito a esconder. Não irão nos intimidar!””

Randolfe Rodrigues (Rede-AP), senador



Honestino Guimarães

Tramita na Câmara Legislativa um novo projeto de lei para mudar para Honestino Guimarães o nome da Ponte Presidente Costa e Silva, no Lago Paranoá. A troca chegou a ser feita, mas a lei caiu por ser considerada inconstitucional pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Uma das razões foi a falta de consulta pública, o que o novo texto pretende sanar. “Cumpre observar que a presente norma tem um efeito pedagógico. O primeiro deles é fazer cumprir a legislação e impedir a homenagem a quem diretamente contribuiu para um passado trágico de nossa história”, justifica o distrital Leandro Grass (Rede), autor do projeto.

