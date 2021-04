GDF publica decreto com novas flexibilizações; veja o que muda

DD Darcianne Diogo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) publicou, nesta terça-feira (13/4), novo decreto que flexibiliza o funcionamento de algumas atividades na capital. A norma permite a autorização de competições esportivas profissionais após às 22h, bem como a prorrogação do horário de funcionamento de bares e restaurantes da cidade. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do DF (DODF) e começam a valer a partir de hoje.

A informação sobre as mudanças foi adiantada nesta segunda-feira (12/4) pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva de imprensa. Com a nova alteração, estão autorizadas a realização de competições esportivas após às 22h. Depois desse horário, os jogadores deverão se deslocar para as residências ou hotéis, etc.

A venda de bebidas alcoólicas na capital estava proibida entre 20h e 5h, desde fevereiro. Com a nova regulamentação, o GDF estendeu a comercialização até às 21h, inclusive em operações de delivery, drive-thru e take-out.

Outra mudança é a prorrogação do horário de funcionamento dos bares e restaurantes para às 21h. Antes do decreto, esses estabelecimentos podiam funcionar até às 19h. No final de março, entidades do setor chegaram a enviar um ofício ao chefe do Executivo local pedindo a ampliação até às 22h.