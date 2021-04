Governo do DF vai investir R$ 34,8 milhões em novo IML

JM Jéssica Moura

O prédio será erguido no mesmo local em que fica hoje o complexo da Polícia Civil - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou a ordem de serviço para a construção da nova sede do Instituto Médico Legal (IML) do Distrito Federal. No total, serão investidos R$ 34,8 milhões na obra. O prédio será erguido no Complexo da Polícia Civil, onde está situada a sede atual.

Segundo o governo, no local, serão ofertados serviços como cartório de registros públicos, serviço de assistência social e central de captação de órgãos. A ideia é centralizar esses procedimentos de cartórios e assistência social e, com isso, agilizar a liberação dos corpos e reduzir os custos desses processos.

Na manhã desta terça-feira (13/4) houve ainda o lançamento da pedra fundamental da obra, comemorada por Ibaneis. A estimativa do governo é que de 200 a 300 empregos sejam criados com o novo IML. Por ano, cerca 100 mil pessoas passam pelo órgão, que realiza cerca de 55 mil exames periciais.

Pelo Twitter, o governador afirmou que a unidade vai dar melhores condições de trabalho à Polícia Civil.

Demos início às obras para o novo projeto do IML que dará melhores condições de trabalho para nossa Polícia Civil que, não me canso de dizer, é das mais eficientes do Brasil e merece todo reconhecimento. (1/4) pic.twitter.com/E74H7TYHZD — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) April 13, 2021

O projeto de 11,8 mil m² tem o triplo do tamanho do IML atual e prevê entradas e espaços diferentes para atendimentos distintos: os serviços relacionados aos cadáveres serão separados dos demais, assim como acessos de custodiados e vítimas serão por pontos diversos.

A previsão é que o prédio fique pronto no prazo de dois anos. Os recursos para a construção fazem parte de um contrato entre o Ministério da Justiça, a Caixa e o GDF.