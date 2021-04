SIA fica sem água nesta terça-feira (13/4) até as 21h

AD Alice Dias*

Manutenção na rede provoca a suspensão do fornecimento de água -

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) faz, nesta terça-feira (13/4), uma interligação na rede de água para melhorar o sistema de abastecimento do SIA. Para a execução do serviço, o fornecimento de água fica suspenso até as 21h, em todo o Setor de Inflamáveis.

Em decorrência da falta de água no local, é importante que todo imóvel conte com uma reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), de 27 de outubro de 2011. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

A CAESB pontua que a população deve fazer um uso consciente da água durante a restrição. Procedimentos de economia de água também devem ser adotados, como manter as torneiras fechadas e evitar lavar carros durante a falta.

A população pode esclarecer suas dúvidas ao entrar em contato com a CAESB pelo telefone 115.



Informações CAESB.