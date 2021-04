Resumo do Dia: Acompanhe as notícias sobre a pandemia no DF

CB Correio Braziliense

Alguns frascos da CoronaVac foram entregues com uma dose a menos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Vacinação - No, DF, 4,5% da população que deve ser vacinada recebeu as duas doses. A taxa supera a média nacional, que é de 2,95%, e leva em conta toda a população com mais de 18 anos. Segundo a secretaria de Saúde, os frascos da CoronaVac foram entregues com uma dose a menos: alguns dos frascos deviam conter 10 doses, mas tinham apenas nove.

Flexibilização - O comércio aprovou a flexibilização das medidas restritivas, mas médicos alertam para a instabilidade da pandemia. O GDF publicou nesta terça (13/4) o decreto com as novas flexibilizações: a norma amplia o horário de funcionamento de bares e restaurantes da cidade e autoriza competições esportivas profissionais após às 22h.

Hospitais - Os leitos pediátricos de UTI atingiram lotação de 100% nesta terça-feira (13/4): 94,74% dos leitos adultos estavam cheios. Um em cada cinco pacientes nas UTIs do DF é de fora: maior parte dos infectados que veio de outros estados é oriunda de Goiás. No total, há 92 pacientes de fora em tratamento nos hospitais do DF. Um estudo da secretaria de Saúde realizado em março estimou a necessidade de 606 leitos de UTI. Atualmente, a rede pública conta 460 UTIs para o tratamento da doença.

Mortes - Com 66 novas mortes, DF se aproxima de 7 mil vítimas. Nas últimas 24 horas, foram 899 novos casos de covid-19 notificados na capital federal