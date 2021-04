CB Correio Braziliense

CURSOS



Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.



Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.



Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.



Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Cursos técnicos

O Senac está com inscrições abertas, até 26 de abril, para cursos técnicos na modalidade a distância (EAD) nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, turismo e segurança. A inscrição deve ser realizada na página ead.senac.br/cursos-tecnicos, onde também é possível conferir o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Cartas de amor

Na sexta-feira, às 19h, serão apresentadas cartas de amor, vídeo-cartas e demais interseções afetivas criadas pelos alunos do ensino médio de escolas públicas de Ceilândia, Recanto das Emas e São Sebastião e seus professores que participaram das oficinas e aulas abertas do projeto “Cartas de amor nas Ruas virtuais”. Reunida na “Mostra Cartas de amor nas Ruas virtuais”, a produção dos alunos será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube @cartasdeamornasruas, aberto a toda a comunidade. A audiência poderá interagir, enviando suas perguntas e comentários por escrito na caixa de diálogo do aplicativo.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.



Barriga de aluguel

O “Nós Tentantes, Projeto de Vida” — rede de apoio da ovodoação no Brasil — traz à tona a questão da reprodução assistida pelo procedimento denominado gestação de substituição, que é o termo correto ao popularmente conhecido “barriga solidária ou de aluguel”. O tema será abordado de forma franca e aberta no primeiro evento on-line de 2021 do “Nós Tentantes”, em 24 de abril, das 10h30 às 12h30, gratuitamente e ao vivo pelo canal do projeto no YouTube

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Desligamentos programados de energia

TAGUATINGA

Núcleo Rural Taguatinga: QSC 19, chácaras 28, 28-A, 28-B, 29, das 8h às 13h.

PLANALTINA

Núcleo Rural Taquara: chácaras Boa Esperança, São Benedito, São José, Cachoeira, Vereda, dos Neres, Salon, Santa Maria, Cristo Rei, Sítio Bonsucesso, Fazenda Buriti; Local: Estância Pipiripau: chácaras Nova Vida, Santa Helena, Vale do Sol, Shalon, Santa Maria, Pedra Branca, Renascer, 1, 3, 4, 8, 11 a 23, 25, 26, 43 a 45, 50, 58/60, 60, 81, 122, 123, 127, 129, 145, 150, 162, 163, 170, 172, 174, 177, 309 a 318, Sítio Toca do Lobo, Sítio Ourinho da Vitória, Sítio Gota de Cristal, Fazenda Alvorada, Fazenda Nice, Escola Classe Estância Pipiripau, das 9h às 13h.

Estância Pipiripau: chácaras União, Vasco, Bela Vista, das 14h às 17h.

VICENTE PIRES

Núcleo Rural Samambaia: chácaras 121, 121-A, 123, 124, 124-A, 124-B, 126, 126-A, 126-B, das 8h40 às 13h30.

Destaques

Edtechs

Estão abertas as inscrições para o programa de mentoria da EdTex, startup de impacto social que tem como objetivo principal ajudar no desenvolvimento de startups de educação no Brasil, além da possibilidade de suporte financeiro como investidor anjo em projetos alinhados ao propósito da EdTex. É possível se inscrever pelo site https://edtex.com.br/ até o dia 20 de abril. O início da mentoria será em 26 de abril. Nesta fase inicial, 10 edtechs serão selecionadas.



Arrecadação de EPIs

A Estácio Brasília é um dos pontos de arrecadação de EPIs que serão doados para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A iniciativa tem como objetivo mobilizar principalmente os moradores de Taguatinga Sul (CSG 9, lote 11/16), e Asa Sul (SGAS 604, conjunto C). A ação intitulada como “Eu apoio quem precisa” foi prorrogada até o dia dia 30 de abril, e, além dos equipamentos de proteção individual, a instituição também está arrecadando alimentos não perecíveis para doar às famílias carentes da Cidade Estrutural, e incentivando a campanha de doação de sangue do GDF. Horário: segunda a sexta, das 8h às 19h; sábado, das 8h às 12h. Para mais informações: @estaciobrasiliaoficial.

Isto é Brasília

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

No coração da cidade

Fim de tarde na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Cerca de 700 mil pessoas transitam diariamente pelo terminal, de onde partem ônibus para várias regiões do Distrito Federal e Entorno.

Grita geral

AUXÍLIO

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



O militar da reserva Reinaldo de Oliveira, de 54 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da dificuldade que está tendo para conseguir auxílio destinado a pessoas com deficiência. “Faz três anos que eu sofri um acidente e fraturei o joelho, e estou tentando conseguir o auxílio do INSS. Depois do acidente, eu solicitei o BPC e apresentei os documentos necessários, mas me negaram o benefício porque eu, supostamente, possuía vínculo em aberto no exército. Resolvi o problema e entrei com um recurso, que também foi negado, porque estava com o cadastro desatualizado. Atualizei e entrei com outro recurso. Também tive outros problemas para conseguir a autorização. Eu resolvia as questões que o INSS me apontava e entrava com o recurso. No último, me falaram que ia ser solicitada uma perícia com o especialista da área, mas até hoje eu não fui atendido”, conta.



» O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) respondeu que, pelo segurado em questão ser militar da reserva, ou seja, ter renda, o caso não faz jus ao benefício assistencial à pessoa com deficiência (BPC) devido ao critério legal da renda per capita para ter direito ao benefício em questão.

GAMA

BOCAS DE LOBO



A administradora Thábata Almeida, de 28 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar sobre os alagamentos que ocorrem na comercial das farmácias, na Quadra 1, do Setor Sul do Gama. “Na região, há no estacionamento algumas elevações que formam piscinas. A Administração Regional chegou a ir ao local para verificar a situação, mas o órgão disse que o serviço não poderia ser feito e que, para retirar a elevação, seria necessário verificar com a Caesb, porque há uma caixa da companhia embaixo da elevação. Somente limpar a boca de lobo não funciona. Toda vez que chove, o estacionamento alaga, e quando é uma chuva mais forte, as pessoas não conseguem nem acessar o local. É um problema sério”, afirma a moradora.



» A Administração Regional do Gama respondeu que acionou a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), órgão responsável pela rede de drenagem pluvial, para tratar dos transtornos causados pela chuva e buscar soluções.