Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Comissão fortalecida

Com a queda na velocidade da vacinação no DF e o atraso no envio das doses pelo Ministério da Saúde, a comissão que reúne parlamentares do DF no Congresso Nacional e na Câmara Legislativa para fiscalizar o andamento da imunização se fortaleceu. Mais políticos se engajaram no movimento e tem focado no assunto. É uma forma de pressionar o GDF para acelerar o ritmo, mas, sem dúvida, é também uma oportunidade de fazer política e um espaço para a oposição, que, assim como os governistas, já está de olho em 2022.

Movimento

Embora o pleito só deve ocorrer na etapa final do ano, nos bastidores, começam a circular nomes para a disputa do comando da OAB-DF. O atual presidente Délio Lins e Silva Júnior deve concorrer e tem chances concretas de reeleição. Outros nomes ventilados para a disputa são os advogados Evandro Pertence, filho do ministro aposentado do STF Sepúlveda Pertence, e Everardo Gueiros, que foi secretário de Ibaneis e é próximo do emedebista. O governador se envolveu na última eleição e apoiou Jacques Veloso, que acabou derrotado por Délio.

Pedido de liberdade

Parlamentares do PT no DF têm se posicionado em favor da liberdade de Rodrigo Pilha, militante do partido que foi preso em 18 de março após colocar, na Praça dos Três Poderes, uma faixa com os dizeres “Bolsonaro genocida”. Cinco pessoas foram detidas, mas só Pilha continua preso, sob a justificativa de que há outras acusações anteriores na ficha. Para os correligionários, Pilha é vítima de prisão política.



Enquetes

No Instagram, o deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) abriu enquetes para avaliar a reação dos seguidores a prováveis candidatos a disputas majoritárias em 2022. Embora o resultado reflita apenas o cenário do eleitorado do parlamentar, Delmasso, atento aos bastidores, selecionou para os questionários nomes que, de fato, são cotados para a disputa nas próximas eleições. Para o GDF, citou o governador Ibaneis Rocha e os senadores Izalci Lucas (PSDB), Leila (PSB) e Reguffe (Podemos). Para o senado, lembrou da agora ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL).



Multa

Auditoria da Controladoria-Geral do DF encontrou falhas graves em alguns projetos beneficiados pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A análise fo feita em dados de 2019, na gestão anterior da pasta. A conclusão foi de que alguns projetos deixaram de prestar contas sobre as ações patrocinadas pelo FAC. Isso, segundo, a CGDF poderia levar a prejuízos aos cofres locais. O órgão recomendou que o conselho do fundo seja acionado para que apliquem-se multas aos beneficiários que não cumprirem todas as regras do apoio.

Elogios

Em meio a registro de queda nos índices de criminalidade e dificuldades de saúde por causa da exposição de agentes aos riscos da covid-19, o governador Ibaneis Rocha (MDB) fez elogios públicos aos policiais civis da capital ontem. “Eu sempre digo que o que diminui a criminalidade é a certeza de que haverá punição. Aqui no DF, nós temos a convicção de que quem praticar um crime será punido porque será encontrado pela inteligência da Polícia Civil”, afirmou em lançamento da pedra fundamental do novo prédio do Instituto de Medicina Legal (IML).

Só papos

“Seria melhor que o Parlamento não se debruçasse sobre isso agora, em plena crise sanitária e econômica mas, se for pra se investigar, que se investigue a todos!”

Bia Kicis (PSL-DF), deputada federal



“Um absurdo querer atrapalhar a CPI da Pandemia e ainda cogitar incluir governadores e prefeitos na investigação. Por que o presidente tá com medo da CPI?”

Erika Kokay (PT-DF), deputada federal