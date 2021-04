DF teve perdas técnicas e físicas com 0,45% das doses de vacinas recebidas

SS Samara Schwingel

(crédito: AFP / Martin BERNETTI)

Dados publicados nessa terça-feira (13/4) pela Secretaria de Saúde (SES-DF) revelaram que o Distrito Federal teve problemas técnicos com 2.258 doses de vacinas contra a covid-19 — 0,45% do total de imunizantes recebidos até o momento. O informe da pasta destaca que existem dois tipos de perda: técnica e perda física. A primeira é considerada justificável, por ocorrer devido ao vencimento do prazo para uso após abertura da dose.

Já as físicas são evitáveis e descritas como quebra de frasco, falta de energia no sistema que mantém as doses refrigeradas, falha nesse equipamento ou no transporte das unidades, validade vencida ou procedimentos inadequados de manuseio.

Outros tipos de problemas que ocorreram incluem falta de rótulo, mudança de cor, presença de grumos (grânulos ou coágulos), falta de pressão ou temperatura adequada para manutenção do frasco, volume inferior ao descrito na bula ou extravasamento. Essas doses são todas descartadas.

O DF registrou, ainda, 281 casos de evento adverso pós-vacinação, sendo apenas quatro deles considerados graves. Os sintomas mais comuns são dor de cabeça, no corpo, febre e reação local. Outro destaque do documento envolve a vacinação de idosos.

Abandono vacinal

Das mais de 44 mil pessoas com mais de 80 anos que receberam a primeira, apenas 15.885 (37,5%) tomaram o reforço. Apesar da quantidade, a SES-DF informou não ser possível afirmar ainda a quantidade de pessoas vacinadas que não voltaram para receber a segunda dose do imunizante.

Na terça-feira (13/4), por volta das 11h, a rede privada chegou a 100% de ocupação dos leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs) voltados para tratamento da covid-19 em adultos. Já a rede pública teve taxa de 98%.

Enquanto isso, o DF registrou 66 novas mortes pela doença e se aproxima das 7 mil vítimas. Desde o início da pandemia, 6.906 pessoas perderam a vida para a doença. Com 899 novos casos registrados em 24 horas, a capital federal tem 361 mil infectados.