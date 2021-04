Capital S/A

SS Samanta Sallum

Bike de bambu para pedal agroecológico

A bike de bambu é um projeto do estudante do Instituto Federal de Brasília Vitor Hugo Moraes, 36 anos, que virou uma pequena empresa. Ele cursa agroecologia no Campus Planaltina. Além da produção das bikes, que podem ser encomendadas nas medidas do ciclista e na modalidade de preferência do usuário, como passeio, trilha e speed, a novidade é que Vitor agora planeja dois circuitos diferentes para passeios: um agroecológico e outro, futuramente, histórico-cultural.



Leveza e resistência

Feita artesanalmente, conhecida por sua leveza e resistência, a bicicleta de bambu absorve até 4 vezes mais vibrações do que a de fibra. Quem quiser apoiar o projeto, Vitor avisa que precisa de doação de bicicletas velhas ou carcaças, para a produção da frota. Contato pelo e-mail bamburiti.eco@gmail.com.



Cicloturismo rural

Em tempos de isolamento social, ele convida para o passeio saindo do IFB/ Campus Planaltina e percorrendo a região da cidade. “A novidade possível hoje é produzirmos uma frota de bicicletas de bambu para propor atividades de cicloturismo rural a pequenos grupos”, conta ele.



Tecidos tecnológicos para a saúde do corpo

A Fabrika Malharia foi a primeira empresa brasiliense a usar tecidos tecnológicos em sua linha de produção. A marca utiliza materiais que protegem contra os raios ultravioletas e repelem água, além de tecidos anticelulite. Nele, o fio contém minerais com capacidade de absorver o calor corporal e transformá-lo em raios infravermelhos, que conseguem melhorar a circulação de sangue na região, reduzindo a celulite e a fadiga muscular.

Preocupação ambiental

Além do uso da tecnologia, a empresa se preocupa com o meio ambiente e tem como preceito produzir roupas para durar. “Estamos constantemente olhando para o futuro e procurando novas formas de sustentabilidade”, conta Ana Paula Bomfim, que é sócia da mãe, Ana, no negócio. A marca foi criada em 2006, em Planaltina, passou pelo Lago Norte e agora tem loja na 113 Norte.



Poliéster reciclado de garrafas PET

A malharia preza por parcerias com fornecedores que tenham certificações como manter condições dignas de trabalho e que evitem o descarte de produtos químicos na natureza. Uma outra ação é o uso da fibra de poliéster reciclado, material feito a partir de garrafas PET, permitindo a fabricação de um produto leve, macio e sustentável.

O resultado disso tudo é um equilíbrio entre o tecnológico e o manual, o luxo e a simplicidade. Tudo regido pelo consumo consciente.



Máscaras cirúrgicas

Durante a pandemia, surgiu a oportunidade de ser solidário e ajudar profissionais de saúde no enfrentamento da pandemia. A Fabrika abraçou proposta do HUB e da UnB e produziu máscaras cirúrgicas para centenas de profissionais de saúde que estavam na linha de frente do combate ao coronavírus. Após realizar a ação e com a retomada das atividades sendo permitida, a marca começou a fabricar capotes, mais máscaras e demais vestimentas utilizadas em hospitais.



Nova loja

Ana Paula e sua mãe abriram, em dezembro, o ponto de venda físico da marca, na Asa Norte, e logo receberam da Fecomércio/DF e da Fibra o selo de Estabelecimento Responsável.

Agentes Locais de inovação

A Fabrika é uma das pequenas empresas beneficiadas pelo programa ALI (Agentes Locais de Inovação), desenvolvido pelo Sebrae cujo objetivo é estimular micro e pequenos empresários a abraçar práticas inovadoras. “Se não fosse o trabalho do Sebrae, estaríamos paradas no tempo. Sabíamos que era preciso ter conhecimento para empreender e que no Sebrae encontraríamos esse apoio”, afirma Ana Paula.