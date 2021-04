Homem é assassinado com arma de fogo na Estrutural

PM Pedro Marra

O crime foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia (SIA), que investiga o assassinato - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem, sem identidade revelada, foi vítima de homicídio na Estrutural na madrugada desta quarta-feira (14/4). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o crime ocorreu às 5h17 na Quadra 2, conjunto 12 da região, onde o rapaz veio a óbito após ser atingido por disparos de arma de fogo.

O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia (Setor de Indústrias Abastecimento) e segue com a investigação em curso. “A gente não vai passar informações com a investigação em andamento. No momento oportuno, a gente pode falar sobre a ocorrência”, argumentou o delegado-chefe da unidade, Rodrigo Bonach.

De acordo com a PCDF, a vítima encontrava-se caída no chão, com rosto totalmente desfigurado e manchado de sangue, o que indicava ter sido alvejado com arma de fogo, tipo espingarda calibre .12.

"Apurou-se, inicialmente, junto a populares que, na madrugada de hoje, a vítima teria sido agredida por autor desconhecido, com objeto contundente, provavelmente uma pedra. Assim, após cair ao solo, a vítima continuou sendo golpeada na face até vir a óbito no local. A PMDF, em atendimento ao local, encontrou a vítima sem vida, tendo obtido a informações da vizinhança sobre um possível 'acerto de contas'. Não foi encontrado com o falecido nenhum pertence ou documento que permitisse sua identificação", diz a corporação, em nota.

Redução de homicídios



Em março, o Distrito Federal registrou o menor número de homicídios dos últimos 22 anos, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF). Os dados, divulgados na segunda-feira (12/4), também apontam redução na quantidade de vítimas dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI’s), o que inclui latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e homicídios — no primeiro trimestre de 2021. A redução chegou a 35,3%, o que significa 48 vidas poupadas nesse período.

Entre janeiro e março do ano passado, 116 pessoas foram assassinadas. No mesmo período deste ano, o número de vítimas caiu para 82, uma redução de 29,3%. As tentativas de homicídio também tiveram diminuição de 212 para 149 registros.