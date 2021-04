Covid-19: Postos de vacinação têm longas esperas nesta quarta (14/4)

Na manhã desta quarta-feira (14/4), o Distrito Federal observou longas filas de vacinação contra a covid-19 em algumas unidades de saúde . Nos locais em que a reportagem esteve, a maior parte das pessoas em espera eram idosos aguardando atendimento geral, ou seja, sem marcação, para a segunda dose do imunizante.Nas imagens, é possível ver que algumas pessoas levaram cadeiras e guardas-chuvas para aguardar nas filas. Nesta manhã (14/4), o DF enfrenta sol forte, com temperatura máxima de 30ºC, mas deve ter chuvas isoladas de tarde e à noite No Centro de Saúde nº 22, em Samambaia Norte, a fila chegava a dar voltas no posto, por volta das 9h (veja vídeo abaixo). A aposentada Maria de Lourdes de Souza, 72 anos, retornou à unidade para receber a segunda aplicação do imunizante. A moradora de Samambaia Norte chegou ao local às 8h."Eu esperava pegar fila. Para a primeira dose, a espera foi a mesma, a fila estava do mesmo tamanho. Para quem está precisando da vacina, na verdade, a espera não parece tão grande. Agradeço muito a Deus e logo vai chegar a minha vez. Estou muito feliz, é tudo que pedi a Deus e cheguei ao dia de hoje com muita saúde. Mas vou continuar me cuidando do mesmo jeito, usando máscara e álcool em gel", ressaltou a idosa.Na Jardim de Infância Casa de Vivência, na AE 9 de Planaltina, a fila pela vacina contra a covid-19 também estava contornando a escola, por volta das 9h. Assim como em Samambaia Norte, a espera era de idosos não agendados, em atendimento geral, para receber a segunda aplicação do imunizante.Perguntada sobre as filas, a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) informou, por meio de nota, que "os locais de vacinação estão aplicando as doses a todos os grupos prioritários."