"Vampiro do Itapoã" é condenado por homicídio duplamente qualificado

AD Alice Dias*

(crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Eduardo de Araújo da Conceição foi condenado pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri do Paranoá, nesta terça-feira(13/4), pelo homicídio de Heraldo José de Carvalho. Também conhecido como “vampiro do Itapoã”, ele obteve ajuda de dois comparsas para efetuar o crime.

Eduardo foi condenado por homicídio duplamente qualificado com motivo fútil e emprego de meio cruel. Os comparsas Francisco das Chagas Araújo da Conceição e Hilcimar Lopes da Silva foram condenados por homicídio duplamente qualificado e homicídio qualificado, respectivamente. Ambos receberam a sentença por ocultação de cadáver.

Eduardo é conhecido na região como “vampiro do Itapoã” por caçar animais e beber seu sangue. Há notícias de que ele e um jovem que atuou no crime tenham bebido sangue da vítima. A polícia encontrou vísceras de animais na casa dele.

O crime

O homicídio aconteceu em maio de 2019. Eduardo teria contratado Heraldo para construir uma cerca em seu lote, no Itapoã. A vítima recebeu duas pedras de crack como pagamento, mas não realizou o serviço. No dia do crime, Eduardo, Francisco, Hilcimar e um adolescente foram cobrar o serviço, mas Heraldo afirmou não poder fazê-lo. Eduardo, então, pediu ao adolescente que matasse a vítima. Após o assassinato, Eduardo determinou que o jovem e Hilcimar escondessem o cadáver, que foi lançado em uma manilha de esgoto.



Com informações Ministério Público do Distrito Federal e Territórios