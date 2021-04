Mulher salta de carro e leva tiro 

SS Samara Schwingel

(crédito: Walder Galvão/CB/D.A Press)

Uma mulher de 36 anos precisou saltar de um carro em movimento para fugir da agressão do companheiro, ontem, na quadra QR 602, em Samambaia Norte. Fora do veículo, ela foi atingida por um tiro na parte de trás da cabeça. O autor do disparo foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal, em Samambaia Sul. O caso foi registrado na 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que investiga a tentativa de feminicídio.

Ao ser atendida pelo Corpo de Bombeiros, a mulher relatou que estava com o companheiro no carro e, após uma discussão, percebeu que seria agredida. Ao saltar do veículo e cair no chão, ela foi baleada. A mulher foi transportada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), apresentando uma perfuração na parte posterior da cabeça e escoriações pelo corpo, porém estava consciente, orientada e estável.

Os policiais militares foram acionados para atender à ocorrência. Segundo relato de testemunhas, o homemtambém efetuou disparos em direção às pessoas que estavam em uma parada de ônibus. Ao chegar no local, a PM encontrou a mulher caída no chão, com sangramento no pescoço. Os policiais foram informados da placa do veículo em que o autor do disparo havia fugido. Policiais do Grupo Tático Operacional (Gtop 31) localizaram o homem na entrequadra da 307/507, de Samambaia Sul. O preso foi encaminhado para a 26ª DP, que investiga o caso. A arma de fogo não foi localizada. Os nomes do autor dos disparos e da vítima não foram divulgados.

Segunda tentativa

Esta foi a segunda tentativa de feminicídio nesta semana no DF. Na terça-feira, a 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) deflagrou a operação Adão Negro e prendeu um homem de 50 anos, acusado de ter ameaçado e injuriado a companheira. O caso ocorreu no Assentamento 26 de Setembro. De acordo com os agentes, o homem teria ficado com raiva da mulher por ela ter saído de casa e demorado a retornar. Por volta das 22h daquele dia, a filha da vítima relatou à mãe que o autor dizia que iria matá-la. Ao entrar em casa, o homem xingou a mulher e disse que iria “picotá-la” com um facão.

Assustada, a vítima registrou boletim de ocorrência por violência doméstica por meio da delegacia eletrônica da Polícia Civil. Policiais da 38ª DP foram até a residência da vítima, apreenderam o facão utilizado para ameaçar a mulher e prenderam o homem. Ele foi levado para a 12ª DP (Taguatinga Centro), unidade onde foi autuado em flagrante. Caso seja condenado, pode pegar até um ano de prisão.

Preso autor do disparo que atingiu criança no Varjão

O responsável pelo disparo que atingiu Davi Lucas Oliveira de Sousa, 2 anos, no último sábado, na quadra 10 do Varjão, foi preso pela polícia na noite de ontem. A prisão do homem de 22 anos ocorreu após a expedição do mandado preventivo pela Vara do Tribunal do Júri de Brasília. O rapaz foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará a audiência de custódia.

De acordo com o delegado Jônatas Silva, da 9º Delegacia de Polícia (Lago Norte), com essa prisão, as investigações do caso se encerram e o inquérito seguirá para a Justiça. Outros dois envolvidos na troca de tiros também estão presos. “Foi uma guerra entre gangues, das quadras 2 e 5. Eles se encontraram na quadra 10, onde ocorreu a troca de tiros”, afirmou o delegado.

O acusado responderá por dois homicídios qualificados tentado por motivo torpe, um por atingir o menino de dois anos e outro por acertar um desafeto. O rapaz também tem passagem pela polícia por outros crimes. Os outros vão responder por homicídio simples tentado.

Davi Lucas está internado em estado grave no Hospital de Base desde o último sábado. No domingo, ele passou por uma cirurgia de craniotomia para diminuir o inchaço no cérebro. Na segunda-feira, ele começou a apresentar pequenas melhoras no quadro clínico. “Ele tem mexido os bracinhos e as perninhas, está se alimentando por sonda e hoje (quarta-feira), a equipe médica começou a diminuir a sedação. Ele está evoluindo bem”, comemora a tia, Karolina Bispo, 23.

De acordo com ela, a família foi informada da prisão do autor, mas a atenção nesse momento está totalmente voltada para a recuperação de Davi.