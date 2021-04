Reforma de R$ 13,5 milhões

JM Jéssica Moura

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A. Press)

A ponte Costa e Silva, também conhecida como segunda ponte, vai passar por uma grande reforma estrutural pela primeira vez, desde que foi inaugurada, há 45 anos. Ontem, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, nas redes sociais, a obra. “A previsão é de que nosso investimento amplie a vida útil da ponte em décadas”. Com os reparos, o monumento arquitetônico pode durar ainda mais 20 anos.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) será a responsável pela obra, que deve levar cerca de um ano e meio para ser concluída. Ao todo, serão investidos R$ 13,5 milhões na reforma, que será realizada pela construtora Concrepoxi Engenharia, o que deve gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos.

A ponte de 452 metros de comprimento liga o Setor de Clubes Sul à QI 10 do Lago Sul, e é um ponto de grande circulação de veículos. Ibaneis Rocha afirmou que o impacto sobre o trânsito deve ser pequeno, pois não haverá bloqueio total do fluxo para os reparos, mas interrupções parciais.

O projeto abrange diversas ações, como a recuperação, reforço e revitalização estrutural. Desse modo, as juntas de dilatação e o guarda-rodas serão substituídos, assim como asfalto. As vigas de sustentação serão reforçadas e as placas de sinalização náuticas e viárias passarão por manutenção.

Segundo a Novacap, o guarda-corpos será revitalizado para se adequar às normas de acessibilidade. Uma nova camada de pintura será aplicada à estrutura. Ainda há a previsão de instalar um píer e um muro de arrimo na extremidade da ponte, no Lago Sul.

Problemas

Desde que foi inaugurada em 1976, a ponta nunca havia passado por uma grande manutenção, e por isso, os problemas estruturais se acumularam, como fissuras e infiltrações. Em 1995, foi identificada a corrosão das armaduras da ponte, e foi preciso realizar intervenções nas fundações de concreto.

Em 2014, a Novacap atestou a deformação do trecho central da ponte, depois da movimentação das barreiras de concreto. A pedido do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o Departamento de Trânsito (Detran) interditou parte da ponte. À época, quem passasse pelo local poderia ver o lago pelo vão aberto para conserto.

Histórico

A ponte de concreto protendido foi projetada em 1967 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, e a construção começou em 1969 para conectar de forma rápida a área central de Brasília à Península Sul. A obra ficou pronta sete anos depois, devido à pausas por problemas estruturais. O nome é uma homenagem ao general que foi presidente do país durante a ditadura militar.

Em 2015, o então governador Rodrigo Rollemberg (PSB) sancionou o projeto de lei da Câmara Legislativa que alterava o nome do monumento para Honestino Guimarães, líder estudantil que desapareceu durante o regime militar. Contudo, em 2018, após uma ação movida pela, hoje, deputada federal Bia Kicis (PSL), a Justiça mandou que a placa que sinaliza a entrada da ponte voltasse a indicar Costa e Silva.

Audiência sobre o Touring

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) vai promover em 18 de maio,

às 14h, uma audiência pública para discutir mudanças arquitetônicas e de uso do Touring Club, no setor Cultural Sul, local que é tombado. Para participar, é preciso se inscrever pelo site da pasta (seduh.df.gov.br) até 14 de maio.