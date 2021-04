Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Agência BrasíliaComercio brasilia)

"A gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem."

Oscar Niemeyer

Comércio vai abrir no Dia do Trabalhador

Pela primeira vez no DF, está prevista a abertura do comércio no Dia do Trabalhador, em 1º de maio. Os sindicatos, tanto dos comerciantes quanto dos comerciários, concordaram com a necessidade de funcionar no feriado para compensar os prejuízos causados pelo lockdown e preservar empregos.

O acordo inédito, com amparo jurídico, entre patrões e empregados, já está sendo elaborado.

Queda nas vendas

Em reunião, ontem, comrepresentantes do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista) e do Sindicato dos Comerciários (Sindicom), foi discutida a proposta. “Os lojistas foram muito prejudicados com a pandemia, com os dias de lockdown. O comércio está vendendo 60% a menos que o normal. Precisamos correr atrás dos prejuízos, e uma forma é abrir nos feriados.

Os trabalhadores vão ganhar devidamente o adicional para esse dia. Acreditamos que assim todos serão beneficiados”, explica o presidente do Sindivarejista,

Edson de Castro.

Proteção à saúde dos trabalhadores

A secretária-geral do Sindicato dos Empregados no Comércio, Geralda Godinho, disse à coluna que está receptiva à proposta. “A diretoria do Sindicato concordou que o momento exige uma medida diferenciada para preservar os empregos e salários dos trabalhadores.” O acordo ainda não foi fechado oficialmente, pois alguns detalhes ainda precisam ser definidos. Ela destaca que são necessárias ações para proteger a saúde dos comerciários. “Temos de evitaraglomerações no transporte público, estabelecer horários diferenciados de funcionamento entre o comércio de rua e o de shoppings”, ressalta.

Vacinação

OSindicom enviou documento ao governador Ibaneis Rocha e à Câmara Legislativa pedindo que os trabalhadores dos supermercados, no DF, entrem no grupo de prioridade na vacinação. “Eles estão muito expostos. Esses estabelecimentos nunca fecharam e recebem um grande fluxo de pessoas”, aponta Geralda.

PaulOOctavio faz homenagem ao aniversário de Brasília

Para celebrar o mês do aniversário de Brasília, o grupo PaulOOctavio realiza uma série de inaugurações. Entre elas, um presente especial para a cidade — a nova sinalização do Parque Olhos D’Água, na Asa Norte. Será neste sábado (17). Com base no Decreto nº 41.865, de 3/3/2021, que criou o Programa Reviva Parques, o grupo fez uma doação parabenfeitorias na área ecológica tão amada pelos moradores da região.

Tradição

“Todos os anos, em abril, temos a tradição de homenagear Brasília com inaugurações e eventos que possam dignificar a nossa cidade. Este ano, além da sinalização do Parque Olhos D’Água, prevemos duas inaugurações. Uma delas foi o Residencial Darlan Rosa, artista tipicamente brasiliense, apesar de ter nascido em Minas. Desde 1967, ele prestigia Brasília, com obras espalhadas por todos os cantos, como a que fica na frente do Memorial JK”, afirma o empresário Paulo Octávio.

Homenagem ao modernismo

O residencial Darlan Rosa, na SQS 414, Bloco H, entregue no sábado passado, ficou pronto seis meses antes do prazo, e foi o primeiro edifício concluído pela empresa neste ano.

“A gente procurou homenagear todo o conceito implantado do modernismo na Asa Sul. Esses elementos da arquitetura brutalista do início do movimento na cidade, do qual Oscar Niemeyer foi o principal interlocutor, representam o resgate da Brasília dos pioneiros”, explica a diretora de Arquitetura Residencial da PaulOOctavio, Gabriela Canielas.





Emoção

O artista Darlan Rosa esteve presente no evento com a família. “Fiquei sem palavras. Durante a obra, passei quase todos os dias por aqui para admirar. Uma grande emoção ter meu nome nela”, contou.

Darlan criou peças para os residenciais Carlos Chagas e Márcio Cotrim, ambos na Asa Norte, e é um dos artistas a ter uma obra permanentemente exposta na Praça das Esculturas, localizada na sede da PaulOOctavio.

Residencial em Águas Claras

A próxima entrega da PaulOOctavio será no dia do aniversário da capital, em 21 de abril. Será inaugurado, com as medidas preventivas contra a Covid-19, o Residencial Vilarindo Lima, em Águas Claras, na Rua 12 Sul, entre as avenidas Araucária e Boulevard. O prédio terá apartamentos de 2 quartos, com 71m², e até 2 vagas de garagem, além de área de lazer com piscinas, salão de festas, brinquedoteca, fitness, espaço gourmet, churrasqueiras e forno de pizza