Vacinas devem chegar hoje

DD Darcianne Diogo SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal espera receber, a partir das 9h30 de hoje, mais 80 mil doses de vacinas contra a covid-19. Considerando uma reserva técnica de cerca de 10%, 72,8 mil doses serão destinadas à ampliação e continuação da campanha de vacinação na capital federal. De acordo com previsão da Secretaria de Saúde, com 43.140 imunizantes, os idosos com 64 e 65 anos começarão a ser vacinados amanhã. Para atender esse público e evitar aglomerações, o DF terá aplicação durante o final de semana e em 13 locais distintos.

Segundo antecipou o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, durante coletiva na tarde de ontem, os pontos presenciais, ou seja, em que a pessoas precisa descer do carro e aguardar por atendimento, serão em: Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia e Sobradinho. Já os pontos que terão atendimento híbrido, ou seja, presencial e drive-thru, estarão localizados no Estádio Bezerrão, no Gama, no Guará e em Planaltina. Os outros seis, que serão exclusivamente por drive-thru, estarão no Shopping Iguatemi (Lago Norte), Jardim Botânico, Taguapark, Faculdade Unieuro (Águas Claras), e no Estacionamento 13 do Parque da Cidade.

Além dos idosos com 64 e 65 anos ou mais, os postos aplicarão a segunda dose das vacinas. A nova remessa também vai beneficiar os profissionais de saúde da rede privada e os da segurança pública. Esses grupos terão 2.237 e 4.414 doses, respectivamente. Também virão 23.535 doses para a D2, segunda dose.

A vacinação para as forças de segurança deve começar na segunda-feira e seguir os mesmos parâmetros estabelecidos no início da imunização deste grupo. A categoria terá um ponto específico para receber os imunizantes, e cada corporação terá uma lista de prioridades a ser seguida. Já os profissionais de saúde devem aguardar a reabertura do agendamento, também na segunda. Devido a esse processo, a imunização dos novos agendados só terá início na terça-feira.

Filas

Enquanto a ampliação não é efetivada, a campanha de vacinação não parou no DF. A procura pela vacina contra a covid-19, ontem, no posto drive-thru do Parque da Cidade, por exemplo, foi intensa, com grande filas de carros. Segundo a enfermeira Camila Gaspar, coordenadora do ponto de imunização, o movimento foi causado, principalmente, pelo grande número de agendamentos por parte dos profissionais de saúde da rede privada para a aplicação da primeira dose.

A técnica de laboratório Vânia Fontenelle, 39 anos, foi uma dessas profissionais. Moradora do Gama, ela e o marido contraíram a covid-19 no começo de março deste ano e apresentaram os sintomas mais leves da doença, como febre e tosse. Emocionada, ela conseguiu receber a primeira dose da vacina. “É uma ótima expectativa, ainda mais nesse momento. Sinto-me contemplada. É uma vitória, ainda mais que estamos na linha de frente e lidamos com o público 24 horas”, disse. Para agendar a aplicação do imunizante, ela conta que enfrentou algumas dificuldades em relação ao sistema. “No primeiro dia que as vagas foram abertas, não conseguimos. Só no dia seguinte, nos primeiros minutos, que deu certo”, complementou.

Já Daniela Cardoso, 45, assistente social do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), foi ao Parque da Cidade e tomou a segunda dose da vacina. Após a imunização contra a doença, ela se sente aliviada. “Estamos no combate à pandemia, e estar vacinado nos dá uma pequena sensação de segurança”, disse.

337 mil vacinados

Até o momento, 337 mil pessoas no Distrito Federal receberam a vacina contra a covid-19, sendo que 128 mil já receberam a segunda dose. Nas últimas 24 horas, o DF registrou 965 novos casos da doença e 77 mortes, das quais 16 ocorreram ontem. No total, a capital já teve 363.344 confirmações de infecção pelo novo coronavírus e chegou aos 7.049 mil óbitos. A média móvel de casos está em 1.218 (19% menor que há 14 dias) e a de mortes em 62,86 (também com queda de 19% em relação há duas semanas). A taxa de transmissão é de 0,92.