Eixo capital

Destaque feminino

As mulheres da bancada do Distrito Federal no Congresso conquistaram posições de destaque no cenário nacional nos últimos meses, com as mudanças na Câmara, no Senado e no Executivo. Ontem, a deputada federal Celina Leão (Progressistas) foi eleita coordenadora da Secretaria da Mulher e passa a liderar a bancada feminina por dois anos. Além dela, Bia Kicis (PSL-DF) comanda a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Flávia Arruda (PL-DF) foi presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) e agora é ministra-chefe da Secretaria de Governo.

Vacina, sim

Diante da enxurrada de fake news e de informações maliciosas, a Secretaria de Saúde produziu vídeo para convencer a população de que a vacina AstraZeneca é segura. Assim como ocorreu com a CoronaVac, informações desencontradas assustam e fazem parte do público duvidar da segurança, reforçada por especialistas e pela Anvisa, do imunizante. No Brasil, há relatos de que muitas pessoas deixaram de tomar a segunda dose.

Preocupação recorrente

Voltou a ser assunto no GDF a vacinação de moradores de outras regiões na capital federal. Segundo o governo local, há registros numerosos de pessoas que tomaram a primeira dose onde residem, mas buscam a segunda no DF. Se a situação não for contornada, há possibilidade de se tentar impor medidas restritivas, o que, na prática, é complicado de se efetivar, pois o sistema de saúde é universal.



Isenção

Projeto de lei do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) que altera o Código de Trânsito Brasileiro para isentar de penalidades e infrações veículos usados por policiais, bombeiros e órgãos de fiscalização e de salvamento foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O texto, agora, segue para o Senado. “São heróis que estão na luta pela vida. Não podemos fazer com que estes profissionais percam um tempo precioso elaborando defesas por multas recebidas quando atuam para salvar o semelhante”, justificou o parlamentar. A proposta foi um pedido de servidores da segurança pública e chegou a Miranda por meio do delegado-geral da Polícia Civil do DF, Robson Cândido.

Touring

Audiência pública promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação discutirá no dia 18 projeto de lei complementar que definirá normas de uso e ocupação do lote do Touring. A preservação do prédio de Oscar Niemeyer é alvo de preocupação há algum tempo. A ideia é que seja instalado no local um museu tecnológico, construído pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), ao custo de R$ 160 milhões.

Agendas

Em meio aos desgastes causados pela pandemia, o governador Ibaneis Rocha (MDB) tem investido em agendas externas. A maioria dos eventos nos quais o emedebista esteve relacionam-se com obras e reformas. Faz parte da estratégia de comunicação do GDF, de reforçar que esse tipo de ação não parou durante a pandemia.

Só papos

“Esse é um vício que pode ter um efeito expansivo e atingir, digamos assim, um grande trabalho feito pelo STF no combate à corrupção.”

Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)



“Quem combate a corrupção é a Polícia Federal e o Ministério Público, não o Judiciário. O Judiciário é o guarda da Constituição. Agora, por que está sendo trazido ao plenário? Sejamos claros. Porque envolve o ex-presidente da República.”

Ricardo Lewandowski,

ministro do STF