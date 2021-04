CB Correio Braziliense

Campo da Esperança

Maria do Carmo Ribeiro Cardoso, 65 anos

Amália da Silva Vidal, 92 anos

Ângela Toneline Lavale Rocha, 64 anos

Antônio Eustáquio Ramalho dos Santo, 69 anos

Antônio Justino de Melo Neto, 62 anos

Carmelita Rosa Santana da Silva, 81 anos

Charles Lopes Nascimento,

51 anos

Cledivaldo Menezes do Couto,

60 anos

Dorgival Freire Cavalcanti Filho, 55 anos

Egídio do Santos Souza, 67 anos

Hildemar Matos Mendonça,

50 anos

Ismael Bezerra Gomes da Silva, 68 anos

Jaílton Damasceno de Araújo,

59 anos

Joana Vasco dos Reis, 90 anos

João Carlos Feichas Martins,

71 anos

José Benedito Borges da Silva Almeida, 65 anos

Luiz Rufino Moreira, 76 anos

Maércio Carapeba Monteiro,

75 anos

Maria de Fátima Carvalho de Mendonça, 66 anos

Maria Dolorides Augusto Guedes, 67 anos

Osvaldo José Dias, 73 anos

Renato da Silva Amaral, 28 anos

Rogério Pereira Falcone, 60 anos

Rosilda Amorim da Silva Ramos, 65 anos

Sandra Cavalheiro de Miranda, 72 anos

Sérgio Pereira dos Santos,

56 anos

Severino Firmino da Silva,

89 anos

Suelene Conceição Costa dos Santos, 40 anos

Valdemar Ferreira dos Santos, 90 anos

Taguatinga

Adriano Aguiar Costa, 43 anos

Alexandrina Rosa Dias, 82 anos

Ana Maria Gonçalves Pereira,

47 anos

Berlamino de Sousa Pinto,

98 anos

Cristina Maria da Conceição,

59 anos

Elisabete Cândido das Dores,

58 anos

Fellipe Rodrigo Barbosa Santos, 31 anos

Francisca Maria da Silva,

68 anos

Gildo Antônio de Souza, 67 anos

Ici Garcino Cruzeiro, 63 anos

Ilda Pires de Bessa Melo, 74 anos

Inácia Helena da Luz Souza,

64 anos

José Antônio Rios, 89 anos

José Carlos de Araújo, 69 anos

José Natalício Guedes Rolim,

62 anos

José Ribamar Mendes Lima,

64 anos

Josefa Gonzaga Ferreira, 63 anos

Josinaldo Pereira de Araújo Martins, 46 anos

Luciano Vieira de Brito, 54 anos

Manoel Jurandir Alves de Sousa, 56 anos

Monique Bruna Silva dos Santos, 28 anos

Neliton Emerick de Oliveira,

54 anos

Pavel Teixeira Reis dos Santos, 50 anos

Reginaldo Amorim Correia,

66 anos

Ritta Felismina Schinaid,

75 anos

Gama

Adair José Bernardino, 42 anos

Allef Santos Costa, 27 anos

Francisco Roberto Teixeira Aragão, 53 anos

Helenita Rodrigues Monteiro,

61 anos

Joanita do Carmo Oliveira, 76 anos

José Lúcio de Souza Rozendo,

51 anos

Luiz Rodrigues de Oliveira,

66 anos

Rosália Araújo Martins, 54 anos

Terezinha Maria de Jesus Melo, 81 anos

Valdilene Santos Silva,

37 anos

Planaltina

Antônio Alves da Cruz, 84 anos

Helena Pinto Batista, 94 anos

Isaías Francisco Gualberto,

55 anos

Marco Aurélio Nogueira da Silva, 69 anos

Sebastiana Vieira de Freitas,

73 anos

Brazlândia

Manoel Francisco de Jesus,

80 anos

Maria Rodrigues dos Santos,

71 anos

Sobradinho

Arcendino Pereira da Silva,

78 anos

José Valfrides Garcia, 57 anos

Marcilene Jardim Bezerra,

50 anos

Jardim Metropolitano

Jardel de Sousa, 39 anos

Francisco de Assis Magalhães, 75 anos

Gilmar José de Oliveira, 62 anos

João Víctor Severino de Oliveira, 11 anos

Eric Lima Araújo, 44 anos

Maria das Graças de Lima,

65 anos

Paulino José Lopes, 48 anos

Rui Guilherme de Araújo Godinho, 60 anos (cremação)

Maria Luísa Lacerda Silva, menos de 1 ano (cremação)

Alexsandra Martha de Aguilar Pereira, 47 anos (cremação)

Marinete da Rocha Quintanilha, 61 anos (cremação)

Leila Torres Novaes,

78 anos (cremação)

Carlos Ferreira, 62 anos (cremação)

Stephanie de Sousa,

38 anos (cremação)