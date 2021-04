Capital S/A

CB Correio Braziliense





“Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias”

Lao-Tsé

Negócio da China

A Universidade de Coimbra e o Iesb vão lançar o curso China e Negócios com Países de Língua Portuguesa. O objetivo é capacitar empresários, advogados, profissionais de relações internacionais e outros para saber fazer uma boa negociação com entidades chinesas. Serão 60 horas de aulas remotas (on-line), com professores de Coimbra e do Iesb, a partir de 7 de maio.

Parcerias comerciais

Há uma expectativa de retomada econômica vigorosa da China após o fim da pandemia e uma crescente demanda por commodities, sobretudo, de carne bovina. O país asiático é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e, para os empresários, saber negociar com a China com precisão é muito importante.

Cultura chinesa

“O curso vai permitir conhecer um pouco mais da cultura chinesa, mas vai mostrar, principalmente, as características específicas dos contratos com a China, entender como o país expandiu nos últimos anos e mais”, ressaltou o reitor do Centro Universitário Iesb, Luiz Claudio Costa.

Abril, mês de Brasília e do Iesb

O Iesb completou 23 anos nesta semana. A fundadora do centro universitário, Eda Machado, fez um manifesto emocionado nessa terça-feira. “A gente gostaria de encontrar com nossos alunos, ex-alunos, professores e com todos aqueles que fizeram e fazem parte da vida do Iesb. Não podemos fazer um bolo bem grande e dividir entre todos nós, como fizemos alguns anos atrás. Mas é um dia que a gente não pode esquecer, porque foi quando, sem nenhum recurso, sem nenhum dinheiro, comecei a construção do Iesb e do nome Iesb”, disse Eda (foto), lamentando o momento difícil da pandemia.

Como ser um gigante em vendas

Em 20, 21 e 22 de abril, a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem do Distrito Federal (CDL Jovem-DF), em parceria com André Nunes, fundador do Transformação de Gigantes, promoverá o DNA de Gigantes — Master Class. Voltado para os profissionais que desejam melhorar a performance no setor de vendas, o evento será on-line e totalmente gratuito.





Motivar para os desafios

“Esperamos ajudar os empresários na retomada dos negócios neste momento tão complicado e desafiador. A CDL Jovem-DF acredita que essa ação vai motivar os varejistas e, também, capacitar as equipes para este cenário de mudanças”, explica o coordenador da CDL Jovem, Hugo Leite (foto).

Testes comportamentais

A programação contará com um time de profissionais das áreas de desenvolvimento pessoal, profissional e mental, que explicarão como a venda atua em conjunto com o processo interno da loja, trazendo estratégias de branding e de RH, como testes comportamentais.

Paixão pelo negócio

Segundo André Nunes, o evento abordará conceitos, lições práticas e dinâmicas. “Ao longo dos encontros, o público aprenderá a ter paixão, força e motivação para realizar vendas de sucesso”, conta. A inscrição pode ser feita pelo site promocao.cdldf. com.br/dna-de-gigantes-cdl-jovem, até terça-feira.





Beirute lança kit promocional pelos 55 anos

O restaurante/bar Beirute está comemorando 55 anos. Um dos pontos de encontro mais tradicionais de Brasília, o Beira foi cenário de episódios alegres de muitos brasilienses. “Para celebrar este momento único, convidamos nossos clientes a compartilhar essas lembranças nas redes, usando as hashtags #Beira55anos e #EuAmoBeirutear. E também a experimentar o kit Beira 55”, diz Francisco Emílio Marinho (foto), um dos sócios.





Comidinhas e cerveja

O kit começa a ser vendido hoje, a R$ 55. Fazem parte um growler de 1 litro do Chopp Beira Premium, um Kibeirute e um XParmê (pão ciabatta artesanal, tradicional filé à milanesa do Beira com molho de tomate e queijo prato). Acompanha batata frita com páprica. Promoção disponível até quarta-feira ou enquanto durar o estoque.