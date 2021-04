PRF prende homem por importunar sexualmente adolescente em ônibus no DF

CB Correio Braziliense

Após a prisão, o acusado foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) - (crédito: Divulgação PRF )

Um homem de 20 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (15/4), após importunar sexualmente uma adolescente de 17 anos em um ônibus que fazia a linha Brasília—Águas Lindas (GO). Ao ouvir o grito de socorro da vítima, o motorista do coletivo parou no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Ceilândia, na altura da BR-070, onde o abusador acabou detido.

A vítima contou à polícia que o suspeito entrou no ônibus, sentou ao lado dela e, após algum tempo, começou a se masturbar. Quando percebeu o que acontecia, a jovem entrou em desespero, mas ficou sem reação. Ela informou o namorado por mensagem e, em seguida, o abusador começou a passar as mãos nas pernas da vítima, que gritou por ajuda.

Ao saberem da situação, os policias rodoviários federais entraram no ônibus e deram voz de prisão ao acusado. Ele foi levado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Em nota, a PRF destacou que situações semelhantes têm ocorrido nos ônibus.

"A falta de respeito às mulheres em coletivos tem se tornado constante, mas a PRF estará sempre pronta para combater esses crimes. Caso ocorram em rodovias federais, orientamos a seguir para uma unidade da PRF mais próxima ou ligar 191 e fazer a denúncia", comunicou a polícia.

Vítimas ou testemunhas também podem denunciar pelo WhatsApp da PRF: (61) 986-257-857.