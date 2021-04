Rafael Sampaio, presidente do Sindepo, assumirá gabinete de Flávia Arruda

CB Correio Braziliense

(crédito: Arquivo pessoal)

O presidente do Sindicato dos Delegados do Distrito Federal (Sindepo-DF), Rafael Sampaio, vai assumir a chefia do gabinete da nova ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda. Para ocupar o cargo, Sampaio deve se licenciar da atual posição. A nomeação ainda não foi publicada oficialmente.

Quem assumirá a presidência do sindicato é o delegado Marcelo Portela. Ele, até então, era o vice no comando da entidade e passou a assumir a liderança do Sindepo. Sampaio também vai se afastar da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária (ADPJ).

Sampaio atuou, também, como delegado na 38ª DP (Vicente Pires). Além disso, fez parte da equipe da 5ª DP (Brasília), 6ª DP (Paranoá), 3ª DP (Cruzeiro) e 4ª DP (Guará).