Caesb começa a enviar declaração de quitação anual aos clientes do DF - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

Clientes da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) que estão com o pagamento em dia de suas contas de água vão receber a declaração de quitação anual de seus débitos, referente ao ano de 2020. O documento começou a ser enviado no início do mês, com a fatura de abril.

De acordo com a Caesb, dos 703 mil clientes atendidos no Distrito Federal, a previsão é que 507 mil adimplentes recebam o documento com o nada-consta. Com a declaração, o usuário pode se desfazer de todos os comprovantes dos pagamentos das faturas do ano passado. Basta guardar o comprovante.

Para os brasilienses que não receberam a declaração anual de quitação de débitos, ainda está em vigor o Programa de Negociação de Débitos (PND). O serviço estará disponível até 30 de abril. Segundo a companhia, cerca de 37 mil clientes foram beneficiados com o programa.

Desconto de até 99% nos juros

O PND 2020 garante desconto de até 99% nos juros de mora para pagamento à vista, no prazo de até 15 dias a partir do recebimento do boleto. Caso o cliente opte por realizar o pagamento, toda a dívida em nome será quitada. Se o nome estiver negativado, os custos de cartório deverão ser pagos em até três dias úteis.

Os usuários que optarem pelo parcelamento das dívidas terão o desconto progressivo dos juros, de acordo com a quantidade de parcelas. Para aderir, o cliente deve acessar a área de autoatendimento no site da Caesb e clicar na opção Programa de Negociação de Débitos.

Com informações da Caesb