CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Ceasa-DF)

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF), juntamente com todos os Ceasas espalhados pelo Brasil e a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimentos (Abracen) lançaram, na quinta-feira (16/4), a campanha Ceasa Amiga. A iniciativa tem como objetivo arrecadar cestas básicas para entidades carentes.

Os interessados em participar da ação podem doar alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, óleo, macarrão, café e açúcar. A arrecadação acontece até o dia 28 de abril. A Ceasa estará recebendo as doações de pessoas físicas e jurídicas em três pontos: na Administração da Ceasa (ao lado do BRB); no mezanino da conhecida “Pedra” (Pavilhão B-8), onde acontece a tradicional feira de sábado; e no Banco de Alimentos.

A entrega dos produtos arrecadados às associações mais vulneráveis acontecerá no dia 30 de abril, durante a manhã.



Com informações da Ceasa-DF