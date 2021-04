Provas serão retomadas hoje

JM Jéssica Moura

Após 23 dias de suspensão, bastaram 72 horas para que todas as vagas abertas para as provas teóricas e práticas de direção fossem preenchidas. Na quarta-feira, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) reabriu a marcação dos exames para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e anunciou medidas para conter a propagação do novo coronavírus durante a aplicação dos testes. Os exames práticos recomeçaram hoje; e os teóricos, na segunda-feira.

Foram abertas 3.048 vagas para provas teóricas e 2.655 para testes práticos, que serão realizados até 30 de abril. Para tanto, a quantidade de candidatos em cada etapa será reduzida para evitar aglomerações nos locais de prova. Em vez de seis candidatos por veículo, apenas quatro vão fazer o teste no mesmo carro a cada dia de prova. A quantidade de exames teóricos aplicados por dia também diminuiu: em vez de 250 candidatos a uma carteira de motorista por banca, como ocorria em 2019, agora são 70.

As bancas práticas foram reduzidas a três por dia (6h, 11h e 14h), às terças, quintas, sextas e sábados. A ideia, de acordo com o Detran, é “diluir o quantitativo de vagas e reduzir o fluxo de pessoas”. O uso de máscara é obrigatório durante os exames, e a autarquia alerta que todos devem observar o distanciamento social para evitar as aglomerações. Além disso, os vidros dos veículos devem ficar abertos durante a prova.

Suspensão

Em 22 de março, o Detran decidiu suspender os exames depois de flagrar situações de desrespeito ao distanciamento social na área das provas. Segundo o órgão, o serviço foi interrompido porque “parte de candidatos e acompanhantes teimavam em provocar aglomerações nas áreas adjacentes aos exames”.

Por isso, agora está proibido levar acompanhantes no dia das provas. Quem tinha provas agendadas para o período da suspensão pode reagendar o exame. O agendamento da prova teórica e prática é feito na autoescola em que o candidato está matriculado. Ao todo, são 133 credenciadas no DF. No momento da matrícula, já são cobradas as taxas do Detran, que envolvem a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach), a emissão da CNH e o valor dos exames. Ainda são cobradas as parcelas da autoescola, específicas de cada instituição.

Os candidatos que foram aprovados no exame recebem a carteira de motorista em casa, pelos Correios, no prazo de 20 dias. Quem for reprovado no exame prático pode remarcar a prova na autoescola depois de 15 dias do teste.

Interrompidos em março, os atendimentos para coleta de biometrias e os cursos teóricos de reciclagem para condutor infrator, atualização e renovação da CNH e atualização para instrutor já estão operando normalmente.

Caminhada

Acontece hoje, às 8h, uma caminhada de apresentação da nova sinalização e do bicicletário do Parque Olhos d’Água (413/414 Norte). As melhorias foram doadas pela PaulOOtávio. A concentração será às 7h45, na entrada principal do parque.



Exames

Vagas

3.048

teóricos

2.655

práticos

Custo

R$ 40

teórico (prova escrita

ou eletrônica)

R$ 85

prático (categorias

B, C, D ou E)

R$ 67

prático (categoria A) + taxas fixas e parcelas da autoescola

Dúvidas

Central de Informações do

Detran - 154