Homem mata ex-companheira no Paranoá 

CM Cibele Moreira

(crédito: Material cedido ao Correio)

Em uma semana, duas mulheres foram vítimas de feminicídio no Distrito Federal. Gabriela Cardoso de Brito, 35 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro na noite de ontem, na quadra 8, do Paranoá. A vítima estava conversando com uma vizinha na frente de casa, quando o homem de 31 anos chegou atirando e atingiu as duas. Este é o sexto caso de feminicídio neste ano na capital.

Gabriela recebeu um tiro no rosto e outro no ombro, e morreu no local. A vizinha foi ferida na perna e foi encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá em estado grave. O autor dos disparos, Paulo Augusto dos Santos Rodrigues, se suicidou logo em seguida, a dez metros de distância da vítima.

A 6º Delegacia do Paranoá está à frente do caso. De acordo com o delegado-chefe, Ricardo Viana, haverá uma investigação para apurar as circunstâncias do crime e verificar se há outros envolvidos. “Nós temos um homicídio qualificado em feminicídio, uma tentativa de homicídio e um suicídio. Mas se não houver ninguém mais envolvido, vamos relatar o inquérito, haja vista que o autor morreu, então está extinta a punibilidade para o direito penal”, explicou o delegado.

Outro caso

Na última segunda-feira, Tatiane Pereira da Silva, 41 anos, morreu após ficar quatro dias internada no Hospital Regional de Planaltina devido às agressões ocasionadas pelo companheiro. O homem mordeu e esfaqueou a mulher na sexta-feira, também no Paranoá. Ferida, a vítima procurou o hospital, mas teve o quadro de saúde agravado e não resistiu aos ferimentos. Na terça-feira, o autor do crime foi preso pela polícia.

Poucos dias antes de morrer, Tatiane chegou a registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica contra Manoel Paulo Severino, 35, na 6° Delegacia de Polícia. A mulher relatou que sofria agressões há, pelo menos, um ano e solicitou medidas protetivas.

Na última quarta-feira, outro caso quase terminou em tragédia em Samambaia Norte. Uma mulher de 36 anos, ao perceber que seria agredida pelo companheiro, decidiu saltar do carro em movimento, na QR 602. Mesmo fora do veículo, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na parte de trás da cabeça. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga estável e consciente. Poucas horas depois, a Polícia Militar prendeu o autor dos disparos.



Ajuda

» Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

» Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

» Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul

Telefone: (61) 3207-6172

» Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: Telefone: 100

» Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefone: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350