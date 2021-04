Fiscalização impede festa clandestina em deck da Concha Acústica

DD Darcianne Diogo

Festa foi impedida pelas equipes da DF Legal - (crédito: DF Legal/Divulgação)

Equipes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) impediram um evento marcado para começar às 12h deste sábado (17/4), em um deck na Concha Acústica, às margens do Lago Paranoá.

No anúncio, o evento clandestino prometia estrogonofe e caipirinha grátis. O local foi interditado pela DF Legal, uma vez que a festa não havia começado. Segundo o órgão, o dono do deck não tinha autorização de bar e restaurante, mas de empresa de eventos.

Como determinado pelo GDF, festas e eventos que gerem aglomeração estão proibidas na capital. A medida visa conter a disseminação do novo coronavírus. Os leitos das unidades de terapia intensiva (UTIs) continuam lotados e sem vagas e os números de infecções continuam a crescer no DF. Aos que descumprem as normas sanitárias e promovem festas clandestinas, a multa pode chegar até R$ 20 mil.