(crédito: PCDF/Divulgação)

Em uma nova fase da operação Navio Fantasma, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu uma lancha, de 29 pés, em um clube do Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), que seria usada por um grupo investigado por forjar acidentes automobilísticos para receber o valor do seguro. Os criminosos são suspeitos de envolvimento em, pelo menos, cinco acidentes do tipo nos últimos dois anos, segundo as investigações.

A operação, comandada pela Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri), por meio da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), destruiu 10 veículos, no total. De acordo com a apuração policial, os criminosos forjavam os acidentes durante a madrugada no SCES e na rodovia DF-140, próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda. O grupo agia sempre da mesma forma, ocasionando colisões propositais na coluna central, dano estrutural que conduz necessariamente à perda total do veículo. Entre os automóveis destruídos estão três BMWs, um Porsche e um Chrysler.

As investigações revelaram que os criminosos adquiriam carros importados de difícil comercialização, contratavam seguros novos, com valor de indenização correspondente à Tabela Fipe. Com o veículo destruído, o condutor contratante do serviço assumia a culpa pelo acidente para viabilizar o pagamento dos danos e, assim, recebia os valores do seguro.

Para dificultar a investigação, os registros dos acidentes eram feitos por meio da Delegacia Eletrônica, e os criminosos se revezavam na condição de condutor, segurado e contratante do seguro. Com o mesmo objetivo, a quadrilha criou cinco empresas de fachada, em nome das quais eram registrados os veículos.

Primeira fase

Na primeira fase, deflagrada em 28 de setembro do ano passado, a Corpatri cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nas residências e empresas das pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa. Os agentes chegaram até uma oficina de um clube, no Setor de Clubes Esportivos Sul, onde estavam os motores e as rabetas de uma lancha incendiada. Os itens foram apreendidos e periciados.