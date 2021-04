CB Correio Braziliense

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Cursos técnicos

O Senac está com inscrições abertas, até 26 de abril, para cursos técnicos na modalidade a distância (EAD) nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, turismo e segurança. A inscrição deve ser realizada na página ead.senac.br/cursos-tecnicos, onde também é possível conferir o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos.

Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos que tenham noções de informática. Acesso pelo canal do YouTube https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Barriga de aluguel

O “Nós Tentantes, Projeto de Vida” — rede de apoio da ovodoação no Brasil — traz à tona a questão da reprodução assistida pelo procedimento denominado gestação de substituição, que é o termo correto ao popularmente conhecido “barriga solidária ou de aluguel”. O tema será abordado de forma franca e aberta no primeiro evento on-line de 2021 do “Nós Tentantes”, em 24 de abril, das 10h30 às 12h30, gratuitamente e ao vivo pelo canal do projeto no YouTube http://bit.ly/youtubenostentantes. Não é necessária a inscrição prévia.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.

Grita geral

ASA NORTE

DESCASO COM A 216 NORTE



A secretária-geral da Associação de Moradores da 216 Norte, Marciana de Souza, 54 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar do estado das calçadas na quadra. “Estão quebradas e algumas soltas. Isso é um risco para os idosos que andam pelas calçadas. E é muito difícil utilizá-las com carros de compras e ou de bebês. As lixeiras também são muito antigas e estão furadas; não atendem à demanda da população, ficam sempre lotadas e com lixo em volta. Além disso, a iluminação também não é boa”, reclamou.



A Administração Regional do Plano Piloto informou que recebeu um ofício de Clauder Diniz, secretário-adjunto da Associação de Moradores da SQN e CLN 216, em 11/3/2021, para troca da iluminação atual por LED, e já foi dado o devido encaminhamento para a elaboração de projeto pela CEB. “Quanto às calçadas, o processo está em fase de elaboração de orçamento, conforme informado à associação”, afirmou. O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) esclareceu que, desde novembro de 2020, está instalando lixeiras no DF. Até o momento, já foram mais de seis mil lixeiras, sendo 390 no Plano Piloto.“No próximo semestre, serão instaladas em pontos sugeridos pelos cidadãos. No site do SLU há o passo a passo para acessar o link e o QR Code para indicação do local. Serão 7.300 lixeiras para atender a demanda de moradores”, disse o órgão.

GUARÁ 2

ÁREAS DE LAZER ABANDONADAS

O membro do movimento “Guará merece respeito” Leonardo Xavier, de 39 anos, entrou em contato com o Correio para reclamar sobre o abandono das áreas de lazer da região. “A areia está tomando de conta dos parquinhos para as crianças que ficam na QE 30 e 44. Na QE 17, os parques estão cheios de mato. Os parquinhos, em geral, estão também com as cercas quebradas e os equipamentos enferrujados. Além disso, as praças do Guará estão com as calçadas elevadas e quebradas por causa das raízes das árvores. Aqui na QE 30 tem calçada com defeito há uns 10 anos, e ninguém nunca arrumou. As quadras esportivas estão com os alambrados quebrados. Não tem uma manutenção”, contou o morador.

A Administração Regional do Guará respondeu que encaminhou solicitação de reforma em mobiliários urbanos, incluindo as quadras citadas, para a Companhia Urbanizadora Nova Capital (Novacap). “O processo encontra-se em andamento para ser incluído no cronograma de serviços o mais breve possível”, explicou a administração.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Hospital de Ceilândia

Fundado em 27 de agosto de 1981, o Hospital Regional de Ceilândia (HRC) é um dos mais importantes de todo o Distrito Federal. Além dos moradores da região administrativa mais populosa do DF, a unidade atende pacientes de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia e outros municípios goianos do Entorno.