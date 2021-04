Buraco do Tatu fica interditado durante limpeza neste domingo (18)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/DER-DF)

O viaduto que liga o Eixo Sul ao Eixo Norte, conhecido popularmente como Buraco do Tatu, localizado no Eixo Rodoviário (DF-002), passará pelo processo de limpeza das paredes internas do túnel, neste domingo (18). O serviço será realizado das 7h às 17h.

Durante o trabalho, no local sob a Rodoviária do Plano Piloto, haverá a interdição da faixa de rolamento no sentido em que a parede estiver em processo de lavagem.

Ao mesmo tempo, a faixa do lado contrário seguirá liberada normalmente para pedestres e ciclistas, como acontece tradicionalmente aos domingos e feriados nacionais.

*Com informações do DER-DF