Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Cursos técnicos

O Senac está com inscrições abertas, até 26 de abril, para cursos técnicos na modalidade a distância (EAD) nas áreas de comércio, design, gestão, informática, meio ambiente, turismo e segurança. A inscrição deve ser realizada na página ead.senac.br/cursos-tecnicos, onde também é possível conferir o portfólio completo dos títulos oferecidos e outros detalhes sobre os cursos.

Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@unidas.org.br.

OUTROS

Luz em Movimento

Quem não se inscreveu até o final de fevereiro, também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso on-line Luz em Movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos que tenham noções de informática. Acesso pelo canal do YouTube https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Estágio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de arquitetura e urbanismo, direito e engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.

Barriga de aluguel

O “Nós Tentantes, Projeto de Vida” — rede de apoio da ovodoação no Brasil — traz à tona a questão da reprodução assistida pelo procedimento denominado gestação de substituição, que é o termo correto ao popularmente conhecido “barriga solidária ou de aluguel”. O tema será abordado de forma franca e aberta no primeiro evento on-line de 2021 do “Nós Tentantes”, em 24 de abril, das 10h30 às 12h30, gratuitamente e ao vivo pelo canal do projeto no YouTube http://bit.ly/youtubenostentantes. Não é necessária a inscrição prévia.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais, os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilíngues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas. Informações: 9 8625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.

Destaques

Território Criativo

Com inscrições abertas até 28 de abril, o projeto de capacitação Território Criativo mantém as portas abertas para turmas de empreendedorismo, inovação e tecnologia, com Erika Lisboa — segundas e quartas de maio, das 19h30 às 21h40 — e de elaboração de projetos culturais, com Fernanda Soutto Mayor — terças e quintas de maio, das 19h às 21h. Um novo curso será oferecido: prestação de contas (LIC e FAC), com Cláudio Chinaski — em 8, 15 e 22 de maio, das 10h às 12h. Informações e formulários de inscrição em www.territoriocriativo.com.br.



Tributo

Nesta quarta-feira, acontecerá a live “Tributo a Toninho Maya”, que foi um grande guitarrista, violonista, compositor e produtor, nascido em Abaetetuba, no Pará, mas que adotou Brasília como sua cidade natal. Esse evento tem dois grandes objetivos: homenagear a vida, a história e a música de Toninho Maya e proporcionar um momento de lazer e descontração para as famílias em casa. O evento é on-line e gratuito. Dia 21, às 20h, no canal do YouTube Centro Cultural Cisfac. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF.





Isto é Brasília

crédito: Luiz Calcagno/CB/D.A Press

Tororó

A Cachoeira do Tororó tem 18 metros de altura e está localizada na região administrativa de Santa Maria. É um local bastante popular para um banho refrescante,

rapel e caminhadas, com trilha relativamente fácil de andar.



Grita geral

GUARÁ 2

AGLOMERAÇÕES EM PRAÇA

O advogado Leonardo Rangel, de 39 anos, reclamou à coluna Grita Geral sobre aglomerações na praça da QE 30, no Guará 2, durante à noite. “Tem alguns funcionários de um mercado que se juntam para beber e ficam comendo sem máscara no local. Eu já até cheguei a argumentar com eles sobre essa situação, mas não teve efeito. A polícia geralmente passa, mas só para os comércios, e não chega a dispersar essas pessoas. Essas aglomerações são muito ruins porque é uma situação de risco, e aqui na quadra há muitos idosos”, reclama o morador e membro do movimento “Guará merece respeito”.

A Secretaria DF Legal informou que enviará uma equipe ao local, após o horário de fechamento do mercado, para averiguar a questão do uso de máscaras e do toque de recolher. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) respondeu que faz, diariamente e de forma ininterrupta, um trabalho de orientação e conscientização da população, mas que cabe aos cidadãos ter consciência do momento. “Se a população flagrar desrespeitos às medidas de restrições, a PMDF pode ser acionada pelo 190, visto que as viaturas estão em constantes atendimentos de ocorrências. O cidadão será orientado quanto ao distanciamento social e ao uso da máscara de proteção. Caso não acate as orientações, ele poderá ser encaminhado à delegacia para que as medidas pertinentes sejam tomadas”, orientou o órgão.



LAGO NORTE

FALTA DE ÁGUA E SANEAMENTO



O líder comunitário Cristiano César Soares, de 32 anos, procurou a coluna Grita Geral para fazer uma reclamação acerca da falta de água e de saneamento no Núcleo Rural da Capoeira do Bálsamo, localizado no Lago Norte. “Na região, a população sofre com esgoto a céu aberto e com a falta de água. Agora na pandemia, a situação está ainda pior”, conta o líder.



A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que a região está impedida de receber ligações regulares de água em razão do parcelamento do solo não licenciado. “As ligações existentes e regulares na região foram realizadas antes da definição de que a área apresentava restrições para ligações regulares e, por isso, alguns usuários têm abastecimento regular e outros não”, explicou. Quanto ao esgoto, a Companhia esclarece que não há rede coletora de esgotos disponível para a região. “Cada morador deve observar os cuidados com sua fossa”, orienta. A Caesb ainda informou que a Área de Regularização de Consumo da Caesb efetuou análise prévia da situação no local e que, assim que for possível a regularização, observando os princípios legais, aplicará as medidas cabíveis.