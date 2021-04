Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

"Um galo sozinho não tece uma manhã.

Ele precisará sempre de outros galos".

João Cabral de Melo Neto



Procura pela casa própria gera mais empregos

Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), o momento para a compra da casa própria é bom. A tendência é que em 2021 o crescimento do setor continue em alta devido a taxas de juros baixas. Com o mercado aquecido, aumenta também a geração de empregos. Considerada um dos maiores grupos da construção civil, da região Centro-Oeste, a Brasal Incorporações tem se destacado, também, pelo crescimento na empregabilidade. Em 2020, o número de contratações na filial Brasília cresceu 51%, quando comparado ao ano anterior.

Lançamentos no Noroeste

Em 2020, a Brasal Incorporadora lançou três novos empreendimentos, todos localizados no bairro Noroeste. Em 2021, a empresa apresentou o Reserva Planalto e a previsão de mais quatro novos lançamentos residenciais, sendo três deles no Noroeste e um no Guará.



Fortalecimento da marca

“Mesmo com o atual cenário de pandemia, conseguimos manter empregos e gerar novas contratações. Além da busca pela casa própria, o que faz as incorporadoras investirem na construção, atuamos no fortalecimento das equipes que se empenham em apresentar ao cliente o que ele procura. Investimos também em processos internos e no fortalecimento da marca com a prestação de serviço de referência e qualidade”, aponta o diretor de incorporações da Brasal — filial Brasília, Jean Oliveira (foto).



Mais opções para delivery de orgânicos

De onde vem a minha comida?”. Segundo a Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis), a procura por informações sobre alimentos orgânicos cresceu cerca de 55% durante a quarentena. A Gânica, empresa brasiliense especializada em delivery no segmento, nasceu com o propósito de unir alimentação saudável, agricultura local e tecnologia.

Demanda por mais saúde

O desenvolvimento do projeto começou em junho de 2020. “De olho no exponencial mercado de alimentação saudável, a Gânica surgiu para atender o consumidor que se viu confinado em casa e ávido por alimentos mais nutritivos e saudáveis”, conta Bruce Lins, gerente operacional.



Fornecedores locais

Na plataforma é possível encontrar uma variedade de produtos a um clique: frutas, legumes, carnes, cereais, geleias, temperos, chás e muito mais. Na cadeia produtiva de orgânicos, são utilizadas técnicas de cultivo sem agrotóxicos, respeitando questões sazonais, culturais e econômicas. Por conta disso, na Gânica, o trabalho dos fornecedores locais é colocado em protagonismo, visando um modelo de negócio mais justo e sustentável em todas as etapas. Os produtos estão disponíveis no site www.ganica.com.br e nas redes sociais da empresa (@ganica.delivery).

Camarada Camarão, do Recife, chega a Brasília

Famosa rede de restaurantes de frutos do mar com sede no Recife, Camarada Camarão chega a Brasília em dezembro, no Shopping ID. O contrato já está assinado e as obras para a estrutura de 1.400m², que atenderá 450 pessoas, devem começar este semestre. O investimento na unidade passa dos R$ 5 milhões e, além das vagas geradas nas obras, quando em funcionamento, a casa vai gerar 200 empregos diretos.





Para surpreender o brasiliense

O CEO do Grupo Drumattos, que comanda também a rede Camarão & Cia com 43 unidades pelo País, Sylvio Drummond, conta que Brasília sempre esteve em seus planos. “O que faltava era conseguir um lugar amplo, acolhedor e com praticidade para dar conforto aos nossos clientes. Encontramos tudo isso no ID. O restaurante vai ser um dos mais modernos e confortáveis de nossa rede e vai surpreender o brasiliense que ainda não conhece nossos pratos e atendimento diferenciados”, adiantou.



Expansão nacional

A rede Camarada Camarão tem restaurantes em áreas gourmet em grandes shoppings de Recife, João Pessoa, Fortaleza, Salvador, Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro. Além de Brasília, serão abertas mais cinco unidades pelo país este ano.