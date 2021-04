Geralda Dias Aparecida, 78 anos

DD Darcianne Diogo

(crédito: Redes sociais)

A historiadora e professora da Universidade de Brasília (UnB) Geralda Dias Aparecida morreu, aos 78 anos, devido à complicações provocadas pela covid-19. Admirada pelos colegas de profissão e pelos alunos, a mineira tem um vasto currículo no meio acadêmico. Pelas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. Ela veio a óbito no sábado.

Nascida em Patos de Minas (MG), Geralda ingressou no mestrado na UnB, mas teve os estudos interrompidos pela ditadura militar. Nesse período, ela se mudou para o México, onde foi professora titular da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam). De volta ao Brasil, em 1983, Geralda deu aulas na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e passou no concurso da lecionar na UnB.

Em Brasília, a professora se destacou no cargo de diretora da Casa de Cultura da América Latina (CAL) e do Centro de Documentação da UnB (Cedoc). Na profissão, ficou ainda conhecida pela facilidade de diálogo, de conciliação e visão universitária, orientanto importantes trabalhos de conclusão de curso.

Nas redes sociais, pessoas que tiveram aula com Geralda escreveram textos em homenagem à professora. “Geralda era uma mulher alegre, divertida, de espírito libertário e apaixonada pela docência. Seus almoços mexicanos de final de semestre eram incríveis! Ela mesma cuidava de preparar os pratos deliciosos para os alunos. Também nos cedeu, várias vezes, sua chácara no Lago Oeste para fazermos shows da Outra Banda da História. Que possamos nos lembrar dela sempre sorridente e celebrar sua memória através de seus contos e feitos”, escreveu a ex-aluna Cris Britto.