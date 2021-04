Apesar de pancadas de chuva, precipitação está abaixo da média para o mês

DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Pancadas de chuva devem marcar o começo dessa semana no Distrito Federal, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Contudo, dados parciais indicam que o volume de precipitações está abaixo da média prevista para este mês (133,4mm). Entre hoje e domingo, as temperaturas devem variar de 15ºC (mínima) a 28ºC (máxima).

Em algumas estações do DF, como em Brasília, o volume de chuvas está cerca de 59% abaixo da média esperada. De 133,4 mm, choveu apenas 77,6mm entre 1º de abril até ontem, às 20h, de acordo levantamento preliminar do Inmet. O mesmo ocorre em Águas Emendadas, onde as precipitações atingiram 34,2 mm. “Esses números não devem estar impactando no nível dos reservatórios. A tendência é de que a média caia nos próximos meses, período da seca. Em maio, por exemplo, a média deve ser de 30 mm”, explica Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

Ao longo desta semana, o especialista ressalta que o céu deve ficar com muitas nuvens, com curtos períodos de Sol e pancadas de chuva em todo o DF, principalmente no período da tarde. Ontem, entre 9h e 20h, algumas estações registraram precipitações, como no Paranoá, Brasília, Gama e Águas Emendadas.

Em Formosa (GO), no Entorno, um temporal derrubou uma casa inteira, a marquise de um mercado, danificou um posto de gasolina e alagou ruas.