Noite de terror dentro de casa

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação )

Uma família viveu momentos de medo no Assentamento 26 de Setembro, em Vicente Pires. Por mais de 30 minutos, três criminosos armados ameaçaram e torturaram as vítimas, uma mulher, 47 anos, o marido, 41, e os dois filhos, de 15 e 17, durante um assalto. O trio roubou eletrônicos, televisão, celulares e o carro. Em entrevista ao Correio, o sobrinho da mulher, que preferiu não se identificar, relata como tudo ocorreu. Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e um está foragido.

O caso ocorreu no sábado. O sobrinho, que mora na residência ao lado, descreve que a família estava em casa e, por volta das 21h, foram surpreendidos pelos criminosos, que aproveitaram o portão aberto. “Ninguém escutou nada. Minha tia está muito abalada e contou que eles chegaram colocando a arma na cabeça de todo mundo”, diz o jovem. As vítimas foram amarradas e amordaçadas com um pedaço de pano.

Durante a ação, o grupo fez uma limpa na casa e levou o carro que estava estacionado na garagem, um Fiat Uno vermelho. O sobrinho lembra que o primo saiu para ir a um supermercado da região comprar um refrigerante, quando ouviu um barulho vindo da residência. “Ele entrou para ver do que se tratava e, na hora, os criminosos o renderam, colocaram a arma na cabeça dele e também o amarraram”.

O jovem destaca que, há alguns meses, o Assentamento era mais seguro, mas com o decorrer do tempo, devido à expansão, tem se tornado alvo de criminosos, que vão ao local para praticar roubos e furtos. “Moramos, aqui, há quase oito anos e nunca vimos nada parecido. É a primeira vez. Estamos presenciando muitos assaltos, todos os dias. Minha família está traumatizada, com medo e vivendo de porta trancada”, lamenta.

Prisão

Policiais militares haviam recebido a informação acerca do assalto. Em patrulhamento pela região da DF-001, Km 02, no Taquari, no Lago Norte, na noite de sábado, a equipe avistou um Fiat Uno vermelho com as mesmas características do veículo roubado da família. Eles deram ordem de parada e abordaram dois homens no interior do automóvel, de 31 e 21 anos.

Segundo o sargento Leandro Silva, do 24º Batalhão da Polícia Militar, foi encontrado no veículo porções de droga e, embaixo do banco, um revólver calibre .38 cromado com duas munições intactas. “Os autores alegaram que haviam comprado o carro, mas constatamos que a informação não era verdade e os conduzimos para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá)”, explica.

No momento em que os militares chegaram com a dupla na unidade policial, duas pessoas que registravam uma ocorrência por roubo reconheceram os suspeitos imediatamente. “As vítimas alegaram que tinham sido assaltadas, no mesmo dia (sábado), e os criminosos levaram uma moto e o celular. O aparelho telefônico foi recuperado pela PM”, frisa o sargento.

Os policiais militares fizeram uma ronda no Lago Oeste em busca do paradeiro do terceiro envolvido, mas não o encontraram. De acordo com o delegado-chefe da 6ª DP, Ricardo Viana, uma cópia do procedimento será enviado à 17ª DP (Taguatinga Norte) — unidade onde o caso foi registrado — para o prosseguimento das investigações.