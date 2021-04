Em greve, metrô tem 6 trens em operação na manhã desta segunda (19/4)

JM Jéssica Moura

Com frota de trens reduzida, GDF aumentou a quantidade de ônibus no horário de pico - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Às 11h desta segunda-feira (19/4), apenas seis dos 24 trens do metrô estavam em circulação. Com a deflagração da greve dos metroviários, o efetivo de funcionários foi reduzido a 30% do total, assim como a quantidade de composições. O tempo de espera nas 27 estações é de quase meia hora.

No início da manhã, por uma determinação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 60% do funcionamento do metrô foi mantido, por se tratar de horário de pico. Por isso, 14 trens estavam em circulação e à espera nas plataformas era de 14 minutos.

Os funcionários do metrô cruzaram os braços pela manhã e reivindicam a assinatura do acordo coletivo da categoria, sem a redução de direitos, como o pagamento do 13º, auxílio-alimentação e cobertura do plano de saúde.

A paralisação estava acertada pelos metroviários desde a semana passada e o início da greve havia sido aprovado para a sexta-feira (16/4). Contudo, diante da apresentação de uma nova proposta pela Companhia do Metropolitano (Metrô-DF), os metroviários resolveram adiar para essa segunda (19/4). Não há prazo para o fim da greve.

Reforço nos ônibus

Diante da paralisação, a secretaria de Mobilidade e Transporte (Semob), em um acerto com as concessionárias, decidiu ampliar a quantidade de viagens feitas pelos ônibus que saem da região Oeste do Distrito Federal com destino ao Plano Piloto.

Com o plano emergencial, 30 linhas de ônibus que partem das cidades de Samambaia, Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras e proximidades serão reforçadas. Veículos que faziam outros itinerários seriam remanejados para ampliar a frota dessas localidades, não só nos horários de pico, mas também pela manhã e à noite.

Faixas exclusivas

No entanto, as mudanças para desafogar o trânsito se limitam aos coletivos. O Departamento de Trânsito (Detran) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) afirmaram que as faixas exclusivas para ônibus, táxis e transporte escolar seguem proibidas para os veículos de passeio. É o caso das vias W3 Sul, W3 Norte, Setor Policial Sul e Eixo Monumental, e também EPTG Epia, BRT-Sul e EPNB. Segundo o DER, a dinâmica das faixas reservas nos horários de pico também está mantida nas DF-095, BR-070 e DF-003.