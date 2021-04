PCDF prende acusado de vender celulares ilegalmente em Ceilândia

CB Correio Braziliense

A polícia também apreendeu vários celulares e dinheiro - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), prendeu um homem acusado de vender celulares ilegalmente em Ceilândia. Os agentes receberam a informação de que um homem, originário do país de Gana, na África, estaria negociando aparelhos irregulares na cidade. O autor foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada e aguardará audiência de custódia.

A operação, batizada como “legem venditionis” (venda ilegal em latim), foi realizada na sexta-feira (16/4). Após receber a denúncia, a equipe passou a monitorar o local e conseguiu identificar o africano acusado das vendas irregulares. Durante o monitoramento policial, foi possível flagrar o homem negociando diversos objetos. Em certo momento, ele foi abordado quando entrava em casa na companhia de um comprador.

No interior do apartamento em questão foi descoberta uma loja irregular em um dos cômodos. Durante a operação, foram apreendidos cerca de 96 aparelhos de telefone celular, 15 notebooks, 4 tabletes, três televisões, uma bicicleta, três relógios, um caixa com 12 pares de tênis além de R$ 4 mil, U$S 500, 65 euros e R$ 150 que estavam no bolso do acusado.