Israel e Polônia lembram 78º aniversário da Revolta do Gueto de Varsóvia

JM Jéssica Moura

Reunião entre representantes de Israel e da Polônia foi a primeira para lembrar a insurreição - (crédito: Cedido ao Correio)

Em um encontro na tarde desta segunda-feira (19/4), representantes das embaixadas de Israel e da Polônia em Brasília se reuniram para lembrar o 78º aniversário da Revolta do Gueto de Varsóvia. Esta foi a primeira vez que os ministros das Relações Exteriores da Polônia e Israel e os embaixadores de ambos os países em todo o mundo se reúnem para lembrar a data.

No levante de 19 de abril de 1943, os judeus subjugados pelo regime nazista alemão atacaram os algozes no que ficou conhecido como a maior insurreição judaica armada durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da resistência, pouco menos de um mês depois, em 16 de maio, os revoltosos do gueto foram dizimados.

O encarregado de negócios da Polônia, Shmulik Bass, afirmou que a celebração é uma oportunidade de preservar a memória das vítimas do massacre. Durante a cerimônia, os embaixadores exibiram flores de narciso, símbolo dos insurgentes. A ação faz parte de uma campanha do Museu de História dos Judeus Poloneses (Polin).

Durante a guerra, os judeus poloneses foram alvo de um genocídio sistemático e seus bens foram confiscados pelo Estado alemão. Além dos campos de concentração, onde o extermínio ocorria em câmaras de gás, como em Auschwitz, na Polônia, também foram obrigados a viver em condições precárias em guetos. Os mortos eram enterrados em grandes valas.