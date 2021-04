Na Hora vai contar com recursos do BRB para melhoria de serviços

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/Seape)

O Na Hora vai poder contar com recursos do Banco de Brasília (BRB) para melhorar a oferta dos serviços aos cidadãos. A medida foi publicada nesta segunda-feira (19/4), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O decreto é assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).



O ato autoriza a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) a contratar o conglomerado do BRB. O texto da matéria diz que ela se destina a "prover todos os recursos necessários à modernização, desenvolvimento, implementação e execução de serviços financeiros e digitais nas unidades do Na Hora pelo banco, para melhoria do atendimento à população do Distrito Federal, por meio do oferecimento de serviços integrados".

Desse modo, a Sejus poderá formalizar acordos, contratos, ajustes ou convênios, para viabilizar o início da sua operação nas unidades do Na Hora, com o BRB. A Sejus informou que vai realizar uma reunião para definir quais serviços serão ofertados a partir do acordo com o BRB.