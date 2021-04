Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Tensão interna

O processo de vacinação no Distrito Federal tem aberto tensões entre áreas do GDF. Técnicos da Secretaria de Saúde reclamam de tentativa de interferência de outras pastas e da pressão constante. Na avaliação deles, quando se abrem pontos de vacinação gerenciados por servidores que não são da Saúde, abre-se a possibilidade de que as regras não sejam efetivamente cumpridas à risca. “Há o risco de criar uma furada de fila institucionalizada, com pessoas de fora da prioridade sendo vacinadas. Se houver algum problema, no fim, quem responderá somos nós”, disse um dos responsáveis pela pasta.

Manifestação

Amanhã, dia do aniversário de Brasília, professores farão carreata para cobrar a vacinação da categoria. O movimento é organizado pelo Sinpro. Apesar da promessa de prioridade, o grupo ainda não recebeu imunizantes. Várias categorias continuam pressionando o governo para que sejam incluídas na lista dos que receberão a vacina antes.

Greve

Em meio a uma pandemia sem precedentes, a greve do Metrô cria desgaste político e abre discussões. Para o GDF, a chance de aglomerações pode irritar a população e criar um clima de hostilidade. Por outro lado, a queda no serviço deve reforçar, por parte do Executivo, o discurso de que o serviço precisa ser privatizado. O processo de concessão está em andamento, na fase de projetos.

Homenagem

O Senado fez ontem sessão para homenagear os 61 anos de Brasília, por requerimento dos senadores Izalci Lucas (PSDB-DF) e Leila Barros (PSB-DF). Conselheiro do Memorial JK e bisneto de Juscelino, André Octávio Kubitschek (foto) representou a família do ex-presidente. “Ao criar Brasília, JK movimentou a economia nacional, gerando empregos, renda, com impressionantes taxas de crescimento. Criou eixos de desenvolvimento a partir de Brasília, abrindo estradas, impulsionando a industrialização, atraindo empresas e negócios. Brasília foi a posse efetiva de um país com dimensão continental”, destacou André.

Convocação

A ausência do secretário de Saúde, Osnei Okumoto, irritou parlamentares da comissão formada para acompanhar as ações da covid-19 no DF. O grupo é formado, principalmente, por políticos da oposição e críticos do GDF. Diante da falta, o senador Izalci Lucas disse que vai fazer um pedido para que Okumoto seja convocado na CPI da Pandemia no Senado.







Sem aliança

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarou que escolherá logo uma legenda para disputar as eleições de 2022. Pelo menos por enquanto, Bolsonaro jogou a toalha da criação do Aliança pelo Brasil. Um dos nomes à frente da criação da nova sigla é do DF, o advogado Luis Felipe Belmonte, mas a coleta de assinaturas não andou.

Expansão

O plano de saúde do GDF terá expansão na rede de atendimento. O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou hospitais de referência na capital, o Sírio-Libanês e o DF Star. Até agora, mais de 20 mil servidores aderiram ao plano.

Só papos

“Até a próxima sexta vou me dedicar a estudar temas da CPI e fazer uma profilaxia digital. Para evitar a infecção do radicalismo, o contágio dos extremistas e o negaciovírus, farei um isolamento sanitário, podendo voltar a qualquer momento se houver necessidade.”

Renan Calheiros (MDB-AL), senador



“Acabamos de ingressar com ação na Justiça para barrar Renan Calheiros na relatoria da CPI. A presença de alguém com 43 processos e 6 inquéritos no STF evidentemente fere o princípio da moralidade administrativa.”

Carla Zambelli

(PSL-SP), deputada federal