Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Alexandre Schneider/Divulgação )

Parceria Visa e BRB ajuda a aquecer economia local

Os cartões pré-pagos para desembolso de benefícios sociais movimentaram R$ 190 milhões no último ano no DF, por meio da parceria Visa e BRB. Isso significou injeção de recursos na economia local, ajudando as vendas no comércio. Foram atendidas 238 mil famílias de baixa renda por meio dos programas concedidos pelo GDF, como Bolsa Alimentação, Renda Emergencial, Prato Cheio, Mobilidade Cidadão e Cartão Material Escolar.



Inclusão digital

“Trata-se de um grande benefício gerado tanto à população quanto às instituições financeiras e governos. Além de fácil acesso, promovemos inclusão digital para populações carentes”, aponta Eduardo Barreto (foto), vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil.



Menos burocracia

A Visa vem trabalhando com governos em todo o mundo. Desenvolveu soluções em pagamentos de G2C (Governo para os Cidadãos) com as equipes de inovação para resolver o desafio dos desembolsos de emergência. No caso dos pré-pagos BRB, os cartões foram pensados para que os beneficiários acessem sem burocracia, pois não requerem a abertura de conta. Por meio do aplicativo BRB Social, é possível obter saldos e extratos.



Agilidade

“Essa parceria possibilita que a população do DF tenha acesso aos benefícios dos pagamentos digitais, ganhando mais agilidade e segurança em seu dia a dia”, reforça o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Um novo mercado de trabalho com a restauração de móveis

O acervo de mobiliário da Presidência da República e de diversos órgãos federais assinado por importantes designers nacionais e internacionais da década de 1960 será restaurado por alunos do IFB. É um mercado profissional que se abre para preservar a memória do movimento modernista que imprimiu a inauguração da capital federal. Serão recuperadas 40 peças assinadas por artistas brasileiros que fazem parte da história da cidade, como Sergio Rodrigues e Jorge Zalszup.



Resgate histórico

A Oficina de Restauro de Móveis do Instituto Federal de Brasília (IFB) do Campus Samambaia trabalha com esse tipo de acervo. Nos últimos cinco anos, 200 móveis foram recuperados em órgãos públicos federais e locais, como Ministério da Cultura, Ministério das Relações Exteriores e Iphan. Cerca de 90 estudantes estiveram envolvidos, sendo cada vez mais capacitados para atender a demanda da cidade. Algumas das peças ficarão expostas no MAB, que será reaberto amanhã. Os projetos são coordenados pelos professores do IFB Fernanda Freitas (foto) e Frederico Hudson.



Incentivos fiscais na pauta dos atacadistas com o GDF



Os empresários atacadistas do DF se reúnem hoje com o secretário de Economia do DF, André Clemente. O Sindiatacadista/DF contará com a participação de 20 empresários do setor, liderados pelo presidente da entidade, Lysipo Gomide. O encontro será on-line. Entre os assuntos a serem tratados, estão o PLP 05/2021, referente à prorrogação dos incentivos fiscais (Congresso Nacional); o PL 1819/2021, que insere data fim para os incentivos fiscais (CLDF); e o Programa PróVida do GDF.

De alimentos a autopeças



Para o diretor executivo do Sindiatacadista/DF, Anderson Nunes, “é importante um diálogo aberto e transparente com o GDF”. O sindicato representa todo o comércio atacadista, entre alguns segmentos: gêneros alimentícios, autosserviço, autopeças, material de construção e medicamentos. São cerca de 400 empresas. O secretário de Economia, André Clemente, reforça a importância do setor. “É um segmento que ajuda no desenvolvimento econômico do Distrito Federal, é responsável por uma grande geraçao de empregos. Mantemos um diálogo permanente.”