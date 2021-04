Postos do DF correm risco de ficar sem gasolina, afirma sindicato

CB Correio Braziliense

Em nota divulgada nesta terça-feira (20/4), o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF) afirma que está faltando gasolina em alguns postos da capital federal e que há risco de desabastecimento.

"Todas as distribuidoras estão com adequação na entrega de gasolina aos postos revendedores de todo o DF. Alguns postos já tiveram pane seca ontem. O problema vem desde a semana passada", diz o texto divulgado pela entidade.

Ainda segundo a nota, Petrobras e Transpetro deram previsão de "sanar as dificuldades logísticas no sábado passado (17)". Alguns postos, de acordo com o sindicato, estão recebendo quotas mínimas de até 2 mil litros por dia, o que corresponde a um terço da venda diária.

"Corremos realmente sérios riscos de ficarmos sem gasolina no Distrito Federal. Petrobras ainda não se pronunciou na solução do problema logístico do duto e os estoques das distribuidoras estão no fim", alerta o Sindicombustíveis-DF.

"Os estoques estão muito baixos, tanto nas distribuidoras, que ficam no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), na base, como nos postos de gasolina. Ontem, por exemplo, quatro tiveram pane seca por falta de produto. As cotas estão sendo entregues entre metade e até 1/3 do que cada posto vende em média por dia. Se esse problema não for sanado, com certeza teremos falta de gasolina no DF e postos revendedores. Portanto, precisamos que a Petrobras traga essa informação ao Distrito Federal para que não possamos passar por uma pane seca em todo o território de Brasília", declara o presidente do sindicato da categoria, Paulo Tavares.

O Correio procurou a Petrobras para se posicionar sobre a situação, e aguarda um retorno. O espaço segue aberto para manifestações.