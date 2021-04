"Não ter evento no aniversário de Brasília é triste", lamenta presidente da Fecomércio-DF

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O comércio do Distrito Federal vai poder funcionar, nesta quarta-feira (21/4), no aniversário dos 61 anos de Brasília. O Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista) informa que lojas de rua e de shoppings centers estão autorizadas a funcionar no feriado de amanhã, das 13h às 21h, respectivamente.

Apesar da liberação das atividades, o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), lamentou a data especial não poder ser comemorada nas ruas. "Infelizmente, para o aniversário de Brasília, não ter evento nenhum é muito triste”, lamenta José Aparecido.

“Nos shoppings centers, as praças de alimentação funcionam de 11h às 21h. O que conversei com os lojistas de shoppings centers é que as vendas devem ser parecidas como em todos os sábados. Inclusive, no dia 1º de maio, os shoppings devem funcionar. Está praticamente fechado o acordo, das 13h às 21h”, adianta o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), José Aparecido da Costa.

Todos os comerciantes devem seguir os horários apresentados no último decreto do GDF, publicado em Edição Extra do Diário Oficial do DF de 19 de março, que trata da abertura do comércio nesta pandemia da covid-19 a partir de 29 do mesmo mês. No comércio de rua, cada um decide se vai funcionar ou não (das 11h às 20h). “O Sindivarejista alerta os empresários do varejo que desejam abrir seu comércio no feriado de 21 de abril, que deverão obter o Certificado de Abertura aos domingos e feriados, evitando multas", diz a nota do sindicato.

O horário geral de funcionamento do comércio será das 11h às 20h. Porém, para evitar a circulação de muitas pessoas em um mesmo horário, o decreto de 19 de março traz exceções. Salão de beleza, barbearia, esmalteria, centro de estética, operam das 10h às 19h. Bares e restaurantes, das 11h às 19h. Academias de esporte, das 6h às 21h, mantendo o protocolo vigente.

As agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas e atividades de organizações associativas, escritórios e profissionais autônomos de contabilidade, engenharia, arquitetura e imobiliárias, funcionam das 10h às 19h.